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Kaan Yıldırım - Hadise cephesinde şok gelişme! Kıskançlık krizi skandal videoyu yok etti

Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Hadise, sevgilisinin isteğiyle sosyal medya hesabında temizlik yaptı. Hadise ve Kaan Yıldırım arasında neler oluyor? Geçtiğimiz günlerde ikilinin arasında kriz çıktığı iddialarının ardından ikili aşk haberlerine dair etiketlendikleri tüm gönderileri Instagram hesabından tek tek kaldırmıştı. Hadise şimdi de Kaan Yıldırım'ın isteği üzerine Instagram'da 15 milyon izlenen Reynmen'in şarkısıyla dans ettiği videoyu sildi.

06.03.2020 13:36 - Son Güncelleme: 06.03.2020 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





