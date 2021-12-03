Kaan Urgancıoğlu'nun rol arkadaşı Yargı'nın Ceylin'i o ünlü oyuncuyla evliliğin eşiğinden dönmüş! Pınar Deniz'in eski sevgilisi bakın kim!
Kaan Urgancıoğlu'nun rol arkadaşı Yargı'nın Ceylin'i meğer o ünlü oyuncuyla evliliğin eşiğinden dönmüş! Oyuncu Pınar Deniz eski sevgilileri ile gündemde... Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz'in bir dönem ünlü oyuncu ile evlilik arifesinde olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. Pınar daha önce eski aşkıyla ilgili ''İkimiz de dönem dizilerinde oynuyoruz. En büyük zevkimiz tarihi karakterleri incelemek ve okumak. Bu arada Kaan çok romantik biri. Şanslıyım'' açıklamasında bulunmuştu.
03.12.2021 17:13
- Son Güncelleme: 03.12.2021 17:26
Kaan Urgancıoğlu'nun rol arkadaşı Yargı'nın Ceylin'i o ünlü oyuncuyla evliliğin eşiğinden dönmüş! Pınar Deniz'in eski sevgilisi bakın kim çıktı...
"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor.
Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in özel hayatı da merak ediliyor.