Kaan Urgancıoğlu baba oluyor iddialar doğru çıktı! Eşi Burcu Denizer'den karnı burnunda poz geldi bebeğin cinsiyeti belli oldu

Yakın arkadaşının 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi Burcu Denizer ile aşkı ortaya çıkınca kaçmaktan vazgeçip görüntü vermeye başlayan Kaan Urgancıoğlu yine bir o kadar sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Haziran ayında Atina'da evlenen çift "Arkadaşlarımızın nikahını gittik biz de evlendik" demişti. Ancak sonrasında Burcu Denizer'in hami olduğu iddiası kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Nitekim o iddialar doğru çıktı. Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer'den karnı burnunda paylaşım geldi. Öte yandan çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. İşte detaylar...