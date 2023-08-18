Yakın arkadaşının 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi Burcu Denizer ile aşkı ortaya çıkınca kaçmaktan vazgeçip görüntü vermeye başlayan Kaan Urgancıoğlu yine bir o kadar sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Haziran ayında Atina'da evlenen çift "Arkadaşlarımızın nikahını gittik biz de evlendik" demişti. Ancak sonrasında Burcu Denizer'in hami olduğu iddiası kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Nitekim o iddialar doğru çıktı. Kaan Urgancıoğlu'nun eşi Burcu Denizer'den karnı burnunda paylaşım geldi. Öte yandan çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. İşte detaylar...
İddalara doğru çıktı. Kaan baba oluyor. İşte haberin detayları...
Geçtiğimiz yaz Burcu Denizer ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kaan Urgancıoğlu'nun, en yakın arkadaşının eski sevgilisine gönlünü kaptırması günlerce konuşuldu.
Arkadaşından ayrıldıktan 20 gün sonra Burcu ile bu karesi ortaya çıkınca Kaan 'dost kazığı' başlıkları ile gündeme gelmişti.