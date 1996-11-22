Justin ve Hailey Bieber ilk nasıl tanıştı?
Çift, 2009 yılında Hailey'nin babası Stephen Baldwin'in tanıştırmasıyla bir sabah programının kulisinde ilk kez karşılaştı. O dönemde çekilen tanışma videoları, yıllar sonra sosyal medyada ikonik bir anı olarak viral oldu.
Tanışıklıkları nasıl aşka dönüştü?
2009'daki tanışmanın ardından uzun süre sadece "arkadaş" olarak kalan ikili, 2015-2016 yıllarında kısa süreli bir ilişki yaşadı. Ancak o dönemde yollarını ayıran çift, 2018 yılının yaz aylarında tekrar bir araya gelerek hızla nişanlandıklarını duyurdu.
Çiftin evlilik süreci nasıl ilerledi?
İkili, nişanlanmalarından sadece aylar sonra, 2018 Eylül ayında New York'ta bir adliyede düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Ardından 2019 yılında, aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı Güney Carolina'daki daha görkemli bir törenle evliliklerini resmileştirdiler.