❓ MERAK EDİLENLER

Justin Bieber evliliği hakkında tam olarak ne dedi?

Justin Bieber, evliliğin kolay olduğunu ancak uyum için partnerlerin sık sık özür dilemesi gerektiğini, şakayla karışık bir dille "her 20 dakikada bir özür dilemek yeterli" sözleriyle ifade etti.

Hailey Bieber hamileliğini neden 6 ay boyunca sakladı?

Hailey Bieber, sosyal medya baskısı ve dış müdahalelerden uzak durarak, hamilelik sürecini kendi "gerçekliği" içerisinde ve huzurlu bir şekilde yaşamak istediğini belirtti.

Bieber çifti çocuklarına ne isim verdi?

Justin ve Hailey Bieber, dünyaya gelen ilk bebeklerine Jack Blues ismini verdi.