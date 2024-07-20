Jose Mourinho'nun 2 numarası Çağlar Söyüncü baba oluyor! Fenerbahçeli oyuncu mutlu haberi böyle duyurdu! Cinsiyeti belli oldu mu?

Jose Mourinho'nun 2 numarası Çağlar Söyüncü, baba oluyor! Süper Lig'de başarılı performansıyla dikkat çeken Fenerbahçeli oyuncu Çağlar Söyüncü geçtiğimiz aylarda Serra Pakdemir ile nikah masasına oturan Çağlar Söyüncü mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Peki bebeğin cinsiyeti belli mi?
Jose Mourinho'nun 2 numarası Çağlar Söyüncü, baba oluyor! Süper Lig'de başarılı performansıyla dikkat çeken Fenerbahçeli oyuncu Çağlar Söyüncü geçtiğimiz aylarda Serra Pakdemir ile nikah masasına oturan Çağlar Söyüncü mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Peki bebeğin cinsiyeti belli oldu mu? İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin 2 numarası Çağlar Söyüncü, Galatasaray derbisinde attığı kritik golle takımına zaferi getirip şampiyonluk umutlarını bu haftaya taşımıştı.
Ancak Süper Lig'de Sarı - kırmızılılar 102 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Fenerbahçe 99 puanla ligi ikinci tamamladı.