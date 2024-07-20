Jose Mourinho'nun 2 numarası Çağlar Söyüncü baba oluyor! Fenerbahçeli oyuncu mutlu haberi böyle duyurdu! Cinsiyeti belli oldu mu?

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Jose Mourinho'nun 2 numarası Çağlar Söyüncü, baba oluyor! Süper Lig'de başarılı performansıyla dikkat çeken Fenerbahçeli oyuncu Çağlar Söyüncü geçtiğimiz aylarda Serra Pakdemir ile nikah masasına oturan Çağlar Söyüncü mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Peki bebeğin cinsiyeti belli oldu mu? İşte detaylar...