Johnny Depp'in intihar girişiminde bulunduğu haberi sonrası ilk açıklama! Otel odasında baygın halde bulunmuştu
Son dönemde tüm dünyanın gözünü çevirdiği Amber Heard davasıyla gündemden düşmeyen ve bu davadan aklanan, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp hakkında ortaya atılan intihar iddiası bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Otel odasında baygın halde bulunduğu ve intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Depp hakkıda üstünkörü bir açıklama geldi. İşte detaylar...
22.07.2023 11:06 - Son Güncelleme: 22.07.2023 11:06