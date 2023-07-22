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Johnny Depp'in intihar girişiminde bulunduğu haberi sonrası ilk açıklama! Otel odasında baygın halde bulunmuştu

Son dönemde tüm dünyanın gözünü çevirdiği Amber Heard davasıyla gündemden düşmeyen ve bu davadan aklanan, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp hakkında ortaya atılan intihar iddiası bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Otel odasında baygın halde bulunduğu ve intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Depp hakkıda üstünkörü bir açıklama geldi. İşte detaylar...

22.07.2023 11:06 - Son Güncelleme: 22.07.2023 11:06
Johnny Depp’in intihar girişiminde bulunduğu haberi sonrası ilk açıklama! Otel odasında baygın halde bulunmuştu

Geçmişte de uyuşturucu ve alkol gibi kötü alışkanlıkların pençesine düştüğü bilinen Depp, müzik gurubuyla birlikte konser için gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kaldığı otel odasında baygın halde bulundu.

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Johnny Depp’in intihar girişiminde bulunduğu haberi sonrası ilk açıklama! Otel odasında baygın halde bulunmuştu

Ünlü yıldızın aşırı dozda yasaklı madde ya da alkol nedeniyle bilincini kaybettiği belirtiliyor.

Johnny Depp’in intihar girişiminde bulunduğu haberi sonrası ilk açıklama! Otel odasında baygın halde bulunmuştu

Depp'in hayranlarının yüreğini ağzına getiren bu ayrıntının daha da üzücü olan kısmı ise ünlü yıldızın intihar girişiminde bulunduğu iddiaları.

Johnny Depp’in intihar girişiminde bulunduğu haberi sonrası ilk açıklama! Otel odasında baygın halde bulunmuştu

Durum böyle olunca da Depp ile grubu Hollywood Vampires'ın Budapeşte konseri iptal edildi.

Johnny Depp’in intihar girişiminde bulunduğu haberi sonrası ilk açıklama! Otel odasında baygın halde bulunmuştu

Budapeşte'deki konserin iptali için resmi bir neden belirtilmezken Daily Mirror, Depp'in Mayıs ayında yaşadığı bir ayak bileği yaralanmasından kaynaklanabileceğini bildirdi.

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