Johnny Depp davasında kirli çamaşırlar ortaya dökülmüştü! Amber Heard'ün kardeşi Whitney Henriquez bakın neler anlattı: "Ne gördüğümü biliyorum"

"ÖNCE ŞAKALARLA BAŞLADI"

Daha önce davada tanık olarak dinlenen Henriquez, 18 Mayıs'taki ifadesinde çiftin ilişkisi ilerledikçe Depp'in daha kontrolcü ve şiddetli hale geldiğini, Heard'ün ne giydiğine veya hangi rolleri aldığına karıştığını iddia etmişti:

"Bu durum önce şakalarla başladı, sonra giderek şiddetlendi. Sonunda Johnny'nin stilisti Amber için de çalışmaya başladı, böylece Johnny onun etkinliklerde ne giyeceğini kontrol altında tutuyordu."