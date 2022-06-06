Johnny Depp davasında kirli çamaşırlar ortaya dökülmüştü! Amber Heard'ün kardeşi Whitney Henriquez bakın neler anlattı: "Ne gördüğümü biliyorum"
Johnny Depp'in iftira davasında kirli çamaşırlar ortaya dökülmüştü! Amber Heard'ün kardeşi Whitney Henriquez konuştu. Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki iftira davasında çıkan karar günlerdir konuşuluyor. Eski eşi Depp'e 15 milyon dolar tazminat vermesi hükmedildikten sonra Heard'ün bu parayı ödeyemeyeceği konuşulurken Amber Heard'ün kazancı gündem oldu. Diğer yandan herkesin konuştuğu 'Johnny Depp ile avukatı Camilla Vazquez aşk mı yaşıyor?' sorusuna bomba bir yanıt geldi. Yaşananların ardından Amber Heard'ün kardeşi Whitney Henriquez sessizliğini bozdu, bakın neler söyledi.
"NE GÖRDÜĞÜMÜ BİLİYORUM"
Johnny Depp davasında kirli çamaşırlar ortaya dökülmüştü! Amber Heard'ün kardeşi Whitney Henriquez sessizliğini bozdu. Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında tüm dünya tarafından izlenen 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri, geçtiğimiz hafta kararını açıklamıştı. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada, 14 saat süren karar alma sürecinin sonunda jüri, Depp'i haklı bularak Heard'ün ünlü aktöre 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.
"HAYATIMI GERİ VERDİLER"
6 hafta boyunca tarafları dinleyen jüri, aktör Depp'in eski karısını 'karalamadığını' tespit ederken, davanın ardından konuşan Johnny Depp, "Jüri bana hayatımı geri verdi, müteşekkirim." demişti.
"YAŞADIĞIM HAYAL KIRIKLIĞINI HİÇBİR KELİME ANLATAMAZ"
Amber Heard kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz. Dağlar kadar delil eski kocamın orantısız güç, etki ve nüfuzuna karşı koymaya yeterli gelmediği için çok üzgünüm. Bu kararın diğer kadınlar için geldiği anlam noktasında daha da üzgünüm. Bu bir gerilemedir. Zamanı, sesini çıkaran, ne düşündüğünü söyleyen bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir döneme geri sarıyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini öteliyor." ifadelerini kullanmıştı.
"BUNUN ZORLU BİR SAVAŞ OLACAĞINI BİLİYORDUK"
Tüm bunların ardından Heard'ün kız kardeşi Whitney Henriquez, sessizliğini bozdu. Konuya ilişkin ilk kez açıklamada bulunan Henriquez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Hala senin yanındayım, abla. Kendini savunduğun, hem Virginia'da hem de Birleşik Krallık'ta konuştuğun için ve kapalı kapılar ardında olup bitenleri söyleyemeyen pek çok kişinin sesi olduğun için dün, bugün ve yarın; seninle her zaman gurur duyacağım. Bunun zorlu bir savaş olacağını ve fazla şansımızın olmadığını biliyorduk. Ama sen ayağa kalktın, ve ne olursa olsun konuştun. Senin adına tanıklık etmekten onur duyuyorum ve bunu milyonlarca kez daha yapardım, çünkü ne gördüğümü biliyorum. Gerçekler senin tarafında. Bu jürinin verdiği karara yansımadığı için çok üzgünüm, ama senden asla vazgeçmeyeceğim. Yanında olan hiç kimse senden vazgeçmeyecek. Sonsuza kadar seninleyim."
"ÖNCE ŞAKALARLA BAŞLADI"
Daha önce davada tanık olarak dinlenen Henriquez, 18 Mayıs'taki ifadesinde çiftin ilişkisi ilerledikçe Depp'in daha kontrolcü ve şiddetli hale geldiğini, Heard'ün ne giydiğine veya hangi rolleri aldığına karıştığını iddia etmişti:
"Bu durum önce şakalarla başladı, sonra giderek şiddetlendi. Sonunda Johnny'nin stilisti Amber için de çalışmaya başladı, böylece Johnny onun etkinliklerde ne giyeceğini kontrol altında tutuyordu."