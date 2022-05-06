’Johnny Depp cinsel organımda arıyordu’ demişti... Mahkeme salonunda Amber Heard’den olay görüntü! Kokain mi çekiyor?

ALKOL ŞİŞESİYLE CİNSEL TACİZ

Amber Heard , bir ABD mahkemesine eski kocası Johnny Depp'in kendisine votka şişesiyle cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kavgayı detaylarıyla anlattı. Amber şunları söyledi: "İlk gece beni ittiğinde, zeminde kaymaya başladım. Beni böyle savurmak onun için çok kolaydı."