'Johnny Depp cinsel organımda arıyordu' demişti... Mahkeme salonunda Amber Heard'den olay görüntü! Kokain mi çekiyor?
Johnny Depp için 'cinsel organımda arıyordu' demişti... Mahkeme salonunda Amber Heard'den olay görüntü! Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya dökülmeye devam ediyor. Gündemden düşmeyen Johnny Depp ve Amber Heard davasında sular durulmuyor. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren ünlü isim, şiddet gördüğünü anlatırken duygularına hakim olamayan Amber Heard, ifadeleri ile ağızları açık bırakıyor. Alkol şişesi ile cinsel tacizden tutun üçlü ilişkiye kadar her detayın konuşulduğu davada şaşırtan bir görüntü ortaya çıktı. Amber Heard'ün peçete ile yaptığı hareket, "Mahkeme salonunda kokain çekiyor" iddialarını beraberinde getirdi. İşte o görüntü.
KOKAİN Mİ ÇEKİYOR?
'Johnny Depp cinsel organımda arıyordu' demişti... Mahkeme salonunda Amber Heard'den olay görüntü!
KİRLİ ÇAMAŞIRLAR bir bir ORTAYA DÖKÜLÜYOR!
Johnny Depp'in ardından Amber Heard davada ifade vermeye başladı. Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard dünya kamuoyunun yakından takip ettiği dava hakkında son ifadleri ile ağızları açık bıraktı.
ALKOL ŞİŞESİYLE CİNSEL TACİZ
Amber Heard , bir ABD mahkemesine eski kocası Johnny Depp'in kendisine votka şişesiyle cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kavgayı detaylarıyla anlattı. Amber şunları söyledi: "İlk gece beni ittiğinde, zeminde kaymaya başladım. Beni böyle savurmak onun için çok kolaydı."
Johnny Depp'in onu boynundan yakaladığını, kafasını duvara çarptığını açıklayan Heard, barikat koyarak kapının arkasında uyumak zorunda kaldığını iddia etti. Amber Heard ayrıca, "yerde şişe kırdığını", onu ve yüzünü oymakla tehdit ettiğini dile getirdi.