Johnny Depp - Amber Heard davasında üçlü ilişki iddiaları ile ağızları açık bırakan Elon Musk'tan bomba sözler: "İnanılmaz..."

"UMARIM İKİSİ DE DEVAM EDER"

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacısı Lex Fridman, Twitter hesabından, "Johnny Depp ve Amber Heard davasından çıkarımlarım" başlığıyla 5 madde sıraladı. Fridman, "Milyonlarca insana yalan söylemek, insanların yapabileceği bir şey. Aşk karmakarışık olabilir." şeklinde ifadelere yer verdi.

Paylaşıma yanıt veren Musk ise Heard ve Depp çiftine işaret ederek, "Umarım ikisi de devam eder." dedi. Amerikalı milyarder girişimci, açıklamasının devamında, "Onların her biri inanılmaz." diye yazdı.