Johnny Depp - Amber Heard davasında üçlü ilişki iddiaları ile ağızları açık bırakan Elon Musk'tan bomba sözler: "İnanılmaz..."
Johnny Depp - Amber Heard davasında üçlü ilişki iddiaları ile ağızları açık bırakan Elon Musk'tan bomba sözler geldi. ABD'li aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün davasında taraflar savunmalarını tamamladı.Kirli çamaşırların ortaya döküldüğü dava hakkında konuşan Elon Musk, sözleri ile dikkat çekti. Musk, 2016 yılında Depp'ten ayrılan Heard ile bir dönem aşk yaşamış ve üçlü ilişki iddiaları ile gündeme gelmişti.
"İNANILMAZ..."
Johnny Depp - Amber Heard davasında üçlü ilişki iddiaları ile ağızları açık bırakan Elon Musk'tan bomba sözler geldi.
ABD'li aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün davasında taraflar savunmalarını tamamladı. Hakim, jüriden kararını açıklaması talebinde bulunurken, SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan yorum geldi. Musk, 2016 yılında Depp'ten ayrılan Heard ile bir dönem aşk yaşıyordu.
"UMARIM İKİSİ DE DEVAM EDER"
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacısı Lex Fridman, Twitter hesabından, "Johnny Depp ve Amber Heard davasından çıkarımlarım" başlığıyla 5 madde sıraladı. Fridman, "Milyonlarca insana yalan söylemek, insanların yapabileceği bir şey. Aşk karmakarışık olabilir." şeklinde ifadelere yer verdi.
Paylaşıma yanıt veren Musk ise Heard ve Depp çiftine işaret ederek, "Umarım ikisi de devam eder." dedi. Amerikalı milyarder girişimci, açıklamasının devamında, "Onların her biri inanılmaz." diye yazdı.
50 MİLYON DOLAR TALEBİ
İftira davasında 36 yaşındaki Heard, geçmiş yıllarda yazdığı bir makalede Depp'ten şiddet gördüğünü ifade etmiş, bunun üzerine Depp ise itibarı zedelendiği gerekçesiyle 50 milyon dolar talebinde bulunmuştu.
Tanık olarak dinlenen Heard, mahkemeye, Johnny Depp'in uyuşturucu ve alkolün etkisiyle kendisine defalarca vurduğunu ve eski kocasının "korkunç bir şeye" dönüştüğünü söylemişti.