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Haberler Magazin Johnny Depp Amber Heard davasında kaskatı kestiren üçlü ilişki ifşası! Mahkemede onlarca kişiye izletti! Elon Musk video görüntüleri...

Johnny Depp Amber Heard davasında kaskatı kestiren üçlü ilişki ifşası! Mahkemede onlarca kişiye izletti! Elon Musk video görüntüleri...

Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Amber Heard arasındaki davada sular durulmuyor. Şimdilerde birbirilerine açtıkları iftira davaları görülen ve duruşmaları canlı olarak yayınlanan Depp ve Heard'ün ve tanıkların verdikleri ifadeleri akıl tutulması yaratan cinsten. Şiddet iddialarından, yatağı pislemelerine kadar pek çok skandalları ortaya çıkan eski çiftin anlattıkları akla adeta dizi film senaryosu gibi. Johnny Depp, geçtiğimiz günlerde Amber Heard'ün kendisini aldattığını, Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını iddia etmişti. Depp, o ilişkinin görüntülerini mahkemeye sundu.

05.05.2022 10:31 - Son Güncelleme: 05.05.2022 10:31
Johnny Depp Amber Heard davasında kaskatı kestiren üçlü ilişki ifşası! Mahkemede onlarca kişiye izletti! Elon Musk video görüntüleri...

Johnny Depp'in oyuncu eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık tazminat davasında yaşanan yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor.

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Johnny Depp Amber Heard davasında kaskatı kestiren üçlü ilişki ifşası! Mahkemede onlarca kişiye izletti! Elon Musk video görüntüleri...

Dünyaca ünlü oyuncu, eski eşi Amber Heard ile devam eden mahkeme sürecinde iddialı bir kanıt sundu.

Johnny Depp Amber Heard davasında kaskatı kestiren üçlü ilişki ifşası! Mahkemede onlarca kişiye izletti! Elon Musk video görüntüleri...

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Depp, çekim için dışarıdayken Amber Heard'ün Elon Musk ve Cara Delevingne ile üçlü cinsel ilişki yaşadığını ve onları yakaladığını söyleyerek asansör kayıtlarını mahkemeye verdi.

Johnny Depp Amber Heard davasında kaskatı kestiren üçlü ilişki ifşası! Mahkemede onlarca kişiye izletti! Elon Musk video görüntüleri...

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, Amber Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını yalanladı.

Johnny Depp Amber Heard davasında kaskatı kestiren üçlü ilişki ifşası! Mahkemede onlarca kişiye izletti! Elon Musk video görüntüleri...

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Teknoloji milyarderi, Cara Delevingne ile hiçbir zaman yakınlaşmadığını ve onun da bunu doğrulayacağını ifade etti.

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