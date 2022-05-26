Johnny Depp Amber Heard davasında beklenen tanık yüzünü gösterdi! 'Johnny seni seviyorum' Ettiği tek bir kelime bile doğru çıkmadı!
Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya dökülmeye devam ediyor. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren ünlü isim, şiddet gördüğünü anlatırken duygularına hakim olamayan Amber Heard, ifadeleri ile ağızları açık bırakırken, Depp'in Heard hakkında söyledikleri de kafaları karıştıran cinsten. İkili hakkında görülen davanın son duruşmasına ise beklenen tanık Kate Moss, açıklamalarıyla damgasını vurdu.
ABD'li aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün birbirini iftirayla suçladığı dava devam ediyor. Uzman isimler, Heard'ün kariyeri ile ilgili ifadeleri ele alırken; ikilinin 2013'te kaldığı ve aktrisin Depp tarafından şiddet gördüğünü iddia ettiği karavan parkı otelinin yöneticisi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Duruşmaya online olarak katılan Kate Moss ise, davanın sonucunu değiştirebilecek bir ifade verdi. İşte detaylar...
2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Johnny Depp ve kendisinden 23 yaş küçük Amber Heard'ün ilişkileri önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. Johnny Depp'in eski karısı Amber Heard'a karşı açtığı 50 milyon dolarlık iftira davasında altıncı ve son haftaya girildi.
"AMBER HEARD FİLMİN YILDIZI DEĞİL"
Günün tanıklarından Warner Bros. yöneticisi Walter Hamada, ifade vererek Amber Heard'ün, 'Aquaman 2' için aldığı ücretin Johnny Depp ve ekibinin açıklamalarından etkilenmediğini dile getirdi.
DC Comics filmlerinin başkanı olan Hamada; Warner Bros.'un, başrol oyuncusu Jason Momoa ile aralarındaki kimya eksikliği nedeniyle Heard'ün yerine başka birini getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Hamada, ayrıca stüdyonun Momoa ve Patrick Wilson'ın karekterleri arasında bir dostluk komedisi olarak gördüğü 'Aquaman' filminin yıldızının Heard olmadığını da belirtti.
Aktris; Depp'in, avukatı Adam Waldman aracılığıyla Heard'ün taciz iddialarını uydurduğunu söylemesinin, film için aldığı ücreti etkilediğini iddia etmişti.
DEPP'İN NEREDEYSE 'KORKMUŞ' GÖRÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
Ardından Amber Heard'ün, Johnny Depp'in Mayıs 2013'te kendisine saldırdığını iddia ettiği popüler karavan parkı otelinin yöneticisi Morgan Night, kürsüye çıktı. O gün Heard'ın Depp'ten rahatsız göründüğünü, ancak bunun dışında arkadaşlarıyla kamp ateşi etrafında iyi vakit geçirdiğini söyledi.
Night, Amber Heard gelip aktör ile konuşmak istediğini söylemeden önce, Depp ile Hicksville hakkında sohbet ettiklerini anlattı. Ünlü ismin, Depp'e kızgın olduğunu ve ona bağırdığını da belirtti.
Tanık, bunun üzerine Johnny Depp'in sindiğini ve neredeyse korkmuş göründüğünü de sözlerine ekledi. Morgan Night, sonrasında aktörün gecenin erken saatlerinde olduğundan çok daha sessiz hale geldiğini ve daha az dışa dönük göründüğünü gözlemlediğini söyledi.