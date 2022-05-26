Johnny Depp Amber Heard davasında beklenen tanık yüzünü gösterdi! ’Johnny seni seviyorum’ Ettiği tek bir kelime bile doğru çıkmadı!

DEPP'İN NEREDEYSE 'KORKMUŞ' GÖRÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Ardından Amber Heard'ün, Johnny Depp'in Mayıs 2013'te kendisine saldırdığını iddia ettiği popüler karavan parkı otelinin yöneticisi Morgan Night, kürsüye çıktı. O gün Heard'ın Depp'ten rahatsız göründüğünü, ancak bunun dışında arkadaşlarıyla kamp ateşi etrafında iyi vakit geçirdiğini söyledi.

Night, Amber Heard gelip aktör ile konuşmak istediğini söylemeden önce, Depp ile Hicksville hakkında sohbet ettiklerini anlattı. Ünlü ismin, Depp'e kızgın olduğunu ve ona bağırdığını da belirtti.

Tanık, bunun üzerine Johnny Depp'in sindiğini ve neredeyse korkmuş göründüğünü de sözlerine ekledi. Morgan Night, sonrasında aktörün gecenin erken saatlerinde olduğundan çok daha sessiz hale geldiğini ve daha az dışa dönük göründüğünü gözlemlediğini söyledi.