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Jet Sosyete'nin Gizem Özpamuk'u Gülse Birsel şoke etti! Gülse Birsel kimdir? İşte Gülse Birsel'in boyu

Jet Sosyete #Evdekal Özel Bölümü ile dikkat çekti. Coronavirüs nedeni ile evinden kendi imkanları ile çekim yapan oyunculardan Gülse Birsel sosyal medyanın en çok merak ettiği isim oldu. Jet Sosyete dizisinde Gizem Özpamuk karakterine hayat veren Gülse Birsel 11 Mart 1971 tarihinde İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. Liseyi Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Lise son sınıfın yaz tatilinde üç aylığına İsviçre'de leydi okuluna gitti. 'Jet Sosyete #Evdekal Özel Bölüm'deki performansı ile dikkat çeken Gülse Birsel'in boyu merak konusu oldu.

08.04.2020 20:09 - Son Güncelleme: 08.04.2020 20:09
Jet Sosyete'nin Gizem Özpamuk'u Gülse Birsel şoke etti! Gülse Birsel kimdir? İşte Gülse Birsel'in boyu

Jet Sosyete #Evdekal Özel Bölüm ile dikkat çeken Gülse Birsel'in boyu merak konusu oldu. Gülse Birsel kimdir, kaç yaşında? Gülse Birsel, 11 Mart 1971 tarihinde İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi.

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Jet Sosyete'nin Gizem Özpamuk'u Gülse Birsel şoke etti! Gülse Birsel kimdir? İşte Gülse Birsel'in boyu

GÜLSE BİRSEL'İN JET SOSYETE'DEKİ KARAKTERİ

Kendisini bir "moda ikonası" olarak gören 90'ların magazinel mankeni Gizem Hanım cemiyet hayatının hep şık, hep modaya uygun, ama hep süslü, hep abartılı simalarından biri. Eşine ve ama özellikle de üvey oğlu Ozan'a düşkünlüğü pek meşhur. İşte Gülse Birsel başta olmak üzere ünlülerin boyları...

Jet Sosyete'nin Gizem Özpamuk'u Gülse Birsel şoke etti! Gülse Birsel kimdir? İşte Gülse Birsel'in boyu

FAHRİYE EVCEN - 169 CM

Jet Sosyete'nin Gizem Özpamuk'u Gülse Birsel şoke etti! Gülse Birsel kimdir? İşte Gülse Birsel'in boyu

BURAK ÖZÇİVİT - 184 CM

Jet Sosyete'nin Gizem Özpamuk'u Gülse Birsel şoke etti! Gülse Birsel kimdir? İşte Gülse Birsel'in boyu

MİNE TUGAY - 170 CM

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