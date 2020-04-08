Jet Sosyete'nin Gizem Özpamuk'u Gülse Birsel şoke etti! Gülse Birsel kimdir? İşte Gülse Birsel'in boyu

GÜLSE BİRSEL'İN JET SOSYETE'DEKİ KARAKTERİ

Kendisini bir "moda ikonası" olarak gören 90'ların magazinel mankeni Gizem Hanım cemiyet hayatının hep şık, hep modaya uygun, ama hep süslü, hep abartılı simalarından biri. Eşine ve ama özellikle de üvey oğlu Ozan'a düşkünlüğü pek meşhur. İşte Gülse Birsel başta olmak üzere ünlülerin boyları...