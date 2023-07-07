Jest gibi jest! Berk Oktay sırf eşi Yıldız Çağrı Atiksoy seviyor diye 6 milyona kıydı hediyesini aldı! Varı yoğu eşinin
Magazin dünyasının gözde çifti Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2020 yılında aşk yaşamaya başlamış, geçtiğimiz yaz nikah masasına oturmuştu... Birinci evlilik yıl dönümleri için Berk Oktay kolları sıvadı. Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy için kesenin ağzını açan Berk Oktay 6 milyon TL kıydı ve dudak uçuklatan bir hediye aldı. İşte haberin detayları...
07.07.2023 09:29 - Son Güncelleme: 07.07.2023 09:29
Yıldız Çağrı Atiksoy 2 yıldır birliktelik yaşadığı Berk Oktay ile geçtiğimiz geçen yıl şubat ayında nişanlanmıştı.
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, daha önce yaptıkları açıklamalarda nikah tarihlerini 10 Eylül olarak açıklamıştı.