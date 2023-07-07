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Haberler Magazin Jest gibi jest! Berk Oktay sırf eşi Yıldız Çağrı Atiksoy seviyor diye 6 milyona kıydı hediyesini aldı! Varı yoğu eşinin

Jest gibi jest! Berk Oktay sırf eşi Yıldız Çağrı Atiksoy seviyor diye 6 milyona kıydı hediyesini aldı! Varı yoğu eşinin

Magazin dünyasının gözde çifti Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2020 yılında aşk yaşamaya başlamış, geçtiğimiz yaz nikah masasına oturmuştu... Birinci evlilik yıl dönümleri için Berk Oktay kolları sıvadı. Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy için kesenin ağzını açan Berk Oktay 6 milyon TL kıydı ve dudak uçuklatan bir hediye aldı. İşte haberin detayları...

07.07.2023 09:29 - Son Güncelleme: 07.07.2023 09:29
Jest gibi jest! Berk Oktay sırf eşi Yıldız Çağrı Atiksoy seviyor diye 6 milyona kıydı hediyesini aldı! Varı yoğu eşinin

Yıldız Çağrı Atiksoy 2 yıldır birliktelik yaşadığı Berk Oktay ile geçtiğimiz geçen yıl şubat ayında nişanlanmıştı.

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Jest gibi jest! Berk Oktay sırf eşi Yıldız Çağrı Atiksoy seviyor diye 6 milyona kıydı hediyesini aldı! Varı yoğu eşinin

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, daha önce yaptıkları açıklamalarda nikah tarihlerini 10 Eylül olarak açıklamıştı.

Jest gibi jest! Berk Oktay sırf eşi Yıldız Çağrı Atiksoy seviyor diye 6 milyona kıydı hediyesini aldı! Varı yoğu eşinin

İkili, nikâh tarihini erkene çekerek 30 Ağustos'ta evlendi. Sade bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü çift, sessiz sedasız evlenmişti.

Jest gibi jest! Berk Oktay sırf eşi Yıldız Çağrı Atiksoy seviyor diye 6 milyona kıydı hediyesini aldı! Varı yoğu eşinin

Berk Oktay, eşine birinci yıldönümü hediyesi olarak Kıbrıs'tan ev aldı.

Jest gibi jest! Berk Oktay sırf eşi Yıldız Çağrı Atiksoy seviyor diye 6 milyona kıydı hediyesini aldı! Varı yoğu eşinin

Hürriyet'te yer alan habere göre; yakışıklı oyuncu, İskele'de Long Island olarak adlandırılan bölgedeki sahil evine 180 bin Pound, yani yaklaşık 6 milyon lira ödemiş.

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