Jennifer Lopez’in yaz diyeti: 55 yaşında 55 kilo olma sırrı! Eğer kahve içiyorsanız...

Jennifer Lopez, sadece sahnedeki enerjisiyle değil, günlük hayatındaki genç ve dinamik görünümüyle de büyülemeye devam ediyor. Vogue USA'nın 2021'de yayımlanan röportajında 55 kilo olduğunu belirten Lopez, sabah rutininden sağlıklı yaşam tüyolarına kadar tüm detayları paylaştı.

💪 SAĞLIKLI YAŞAMIN ALTIN KURALLARI Jennifer Lopez, güzelliğin tesadüf olmadığını ve arkasında yoğun bir emek olduğunu açıkça belirtiyor. Sıkı antrenman programları ve özenle planlanmış diyetleriyle tanınan JLo, fiziğini ve sağlığını korumak için titizlikle çalışıyor.

Ünlü yıldız, formda kalmanın anahtarının; işlenmiş gıdalardan uzak durmak, vücudu susuz bırakmamak ve tüm besin gruplarını dengeli bir şekilde tüketmek olduğunu vurguluyor.

Güne enerjik başlamak için limonlu su tüketen Lopez, gün boyunca ise minimum yedi bardak su içerek hidrasyonu ön planda tutuyor. Antrenörü Dodd Romero'nun belirttiğine göre, Lopez'in günlük diyetinde protein, sebzeler, sağlıklı yağlar, kompleks karbonhidratlar ve bol su yer alıyor.