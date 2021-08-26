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Haberler Magazin Jennifer Lopez'in mavi elbiseli merdiven pozları sosyal medyayı salladı! 17 yıllık aşkın ateşiyle yanan JLO 'aşk yaradı' dedirtiyor

Jennifer Lopez'in mavi elbiseli merdiven pozları sosyal medyayı salladı! 17 yıllık aşkın ateşiyle yanan JLO 'aşk yaradı' dedirtiyor

Jennifer Lopez'in mavi elbiseli merdiven pozları sosyal medyayı salladı! 17 yıllık aşkına geri dönen JLo 'aşk yaradı' dedirtiyor. Gizli aşk yuvalarından görüntülerinin basına sızması ile 17 yıllık aşkın yeniden alevlendiği gün yüzüne çıkmış ve Ben ile Jennifer yakın takibe alınmıştı. Geçtiğimiz ay Ben'i çocukları ile tanıştıran Jennifer Lopez Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

26.08.2021 18:14 - Son Güncelleme: 26.08.2021 18:24
Jennifer Lopez’in mavi elbiseli merdiven pozları sosyal medyayı salladı! 17 yıllık aşkın ateşiyle yanan JLO ’aşk yaradı’ dedirtiyor

JLo'YA AŞK YARADI!

Jennifer Lopez'in mavi elbiseli merdiven pozları sosyal medyayı salladı! 17 yıllık aşkın ateşiyle yanan JLo sosyal medyada, 'aşk yaradı' dedirtiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Jennifer Lopez’in mavi elbiseli merdiven pozları sosyal medyayı salladı! 17 yıllık aşkın ateşiyle yanan JLO ’aşk yaradı’ dedirtiyor

Büyük aşkı Ben Affleck ile 17 yıllık aşkına kaldığı yerden devam eden Jennifer Lopez Instagram pozlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Jennifer Lopez’in mavi elbiseli merdiven pozları sosyal medyayı salladı! 17 yıllık aşkın ateşiyle yanan JLO ’aşk yaradı’ dedirtiyor

Nişanlanıp ayrıldıktan yıllar sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikilisi, önceki evliliklerinde olan çocuklarını da bir araya getirip büyük bir aile olmayı başardı.

Jennifer Lopez’in mavi elbiseli merdiven pozları sosyal medyayı salladı! 17 yıllık aşkın ateşiyle yanan JLO ’aşk yaradı’ dedirtiyor

Temmuz ayında hem kendisinin hem de Lopez'in çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken görüntülenmişti Ben Affleck...

Jennifer Lopez’in mavi elbiseli merdiven pozları sosyal medyayı salladı! 17 yıllık aşkın ateşiyle yanan JLO ’aşk yaradı’ dedirtiyor

Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımları ile de sık sık gündeme gelen Lopez, son paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi.

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