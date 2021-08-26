Jennifer Lopez'in mavi elbiseli merdiven pozları sosyal medyayı salladı! 17 yıllık aşkın ateşiyle yanan JLO 'aşk yaradı' dedirtiyor
Jennifer Lopez'in mavi elbiseli merdiven pozları sosyal medyayı salladı! 17 yıllık aşkına geri dönen JLo 'aşk yaradı' dedirtiyor. Gizli aşk yuvalarından görüntülerinin basına sızması ile 17 yıllık aşkın yeniden alevlendiği gün yüzüne çıkmış ve Ben ile Jennifer yakın takibe alınmıştı. Geçtiğimiz ay Ben'i çocukları ile tanıştıran Jennifer Lopez Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.
26.08.2021 18:14
- Son Güncelleme: 26.08.2021 18:24
JLo'YA AŞK YARADI!
Jennifer Lopez'in mavi elbiseli merdiven pozları sosyal medyayı salladı! 17 yıllık aşkın ateşiyle yanan JLo sosyal medyada, 'aşk yaradı' dedirtiyor.
Büyük aşkı Ben Affleck ile 17 yıllık aşkına kaldığı yerden devam eden Jennifer Lopez Instagram pozlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Nişanlanıp ayrıldıktan yıllar sonra tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikilisi, önceki evliliklerinde olan çocuklarını da bir araya getirip büyük bir aile olmayı başardı.