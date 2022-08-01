Jennifer Lopez'in ilk eşi Ojani Noa'dan bomba sözler! 20 yıllık aşkı Ben Affleck ile evlenmişti: "Jennifer 7-8 kez evlenecek"
Jennifer Lopez'in ilk eşi Ojani Noa'dan bomba sözler! 20 yıllık aşkı Ben Affleck ile evlenmişti dünyaca ünlü yıldız... 18 Temmuz'da sürpriz bir şekilde nişanlısı Ben Affleck ile Las Vegas'ta dünyaevine giren Jennifer Lopez, dördüncü evliliğini gerçekleştirdi. Oyuncunun ünlü olmadan önce 1997 yılında nikâh masasına oturup, 11 ay sonra boşandığı ilk eşi Ojani Noa, bu evliliğin uzun sürmeyeceğini iddia etti. İşte detaylar...
"Jennifer 7-8 kez evlenecek"
Jennifer Lopez'in ilk eşi Ojani Noa'dan bomba sözler! 20 yıllık aşkı Ben Affleck ile evlenmişti...
Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin dışında özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Jennifer Lopez'in 90'lı yıllarda 11 ay evli kaldığı eski kocası Ojani Noa, "Jennifer aşık olmayı seviyor. 7-8 kez evlenecek. Ben garsondum, servis ettiğim cipslere bayıldı ve evlendik" açıklamasıyla bir anda dikkatleri üzerine çekti.
ALTI KEZ NİŞANLANDI
Posta gazetesinde yer alan habere göre; Lopez'in terk ettiği 'meteliksiz koca' olarak anılmaktan bıktığını söyleyen Ojani Noa, şu ifadeleri kullandı: "Jennifer altı kez nişanlandı, dört kez evlendi. Ben ilk kocasıydım ve bana hayatının aşkı olduğumu söylemişti. Düğün gecemizde 'Sonsuza kadar birlikte olacağız' demişti."
SEKS KASEDİNİ SATMAK İSTEMİŞTİ!
Ojani Noa, Jennifer Lopez ile evliyken çektiği seks kasedini, oyuncu ünlü olduktan sonra 2009'da piyasaya sürmeye çalışmıştı. Jennifer Lopez, mahkeme kararıyla bu girişimi engellemişti. Kişisel antrenörlük yapan 48 yaşındaki Ojani Noa, şimdilerde eski eşinin parıltılı hayatından son derece uzak bir yaşam sürüyor.
"ONLAR ARTIK KARI KOCA"
2002'de nişanlanan, 2003'teki düğünlerini erteleyen, bir yıl sonra da yollarını ayıran Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 18 yıl sonra tekrar bir araya gelmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde evlendi. İkili, evlilik işlemlerini Nevada'ya bağlı Clark County'de gerçekleştirdi. Çifte yakın bir kaynak, "Onlar artık karı koca" yorumunda bulundu.