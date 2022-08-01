Jennifer Lopez'in ilk eşi Ojani Noa'dan bomba sözler! 20 yıllık aşkı Ben Affleck ile evlenmişti: "Jennifer 7-8 kez evlenecek"

ALTI KEZ NİŞANLANDI

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Lopez'in terk ettiği 'meteliksiz koca' olarak anılmaktan bıktığını söyleyen Ojani Noa, şu ifadeleri kullandı: "Jennifer altı kez nişanlandı, dört kez evlendi. Ben ilk kocasıydım ve bana hayatının aşkı olduğumu söylemişti. Düğün gecemizde 'Sonsuza kadar birlikte olacağız' demişti."