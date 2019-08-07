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Jennifer Lopez'den muhteşem şov! Antalya'da neler oldu?

Jennifer Lopez, Antalya Belek'te konser verdi. Uzun zamandır Türkiye'ye gelmediğini belirten Lopez, Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında izleyiciye keyifli anlar yaşattı. 50'nci yaş gününü Antalya konserinde kutlayan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'i izlemeye gelenler arasında Pelin Akil, Meryem Uzerli, Enis Arıkan gibi ünlü isimler de vardı. Yaklaşık 2 bin kişinin bulunduğu konserde gözler Kim Kardashian'ı aradı ancak beklenenin aksine ünlü isim konserde yoktu.

07.08.2019 09:31 - Son Güncelleme: 07.08.2019 09:57
Jennifer Lopez'den muhteşem şov! Antalya'da neler oldu?

JENNIFER LOPEZ'İN ANTALYA KONSERİNDE NELER YAŞANDI?

Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamındaki konseri için saat 21.50'de sahneye çıktı.

Jennifer Lopez'den muhteşem şov! Antalya'da neler oldu?

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Lopez'i izlemek için hayranları saatler öncesinde otele geldi. Otel girişinde bilet kontrolü yapılan izleyenler daha sonra konser alanına geçti. Birçok kişi, konser alanı girişinde hazırlanan özel köşede Jennifer Lopez'in posterinin önünde fotoğraf çektirdi.

Jennifer Lopez'den muhteşem şov! Antalya'da neler oldu?

Konserinde iki kez kostüm değiştiren Lopez, seslendirdiği şarkılarla alandakileri coşturdu. İzleyenler, konser boyunca sanatçının tüm şarkılarına eşlik edip dans etti. Pek çok izleyen konser sırasında selfie çekti, sosyal medya hesaplarından da canlı yayın yaptı.

Jennifer Lopez'den muhteşem şov! Antalya'da neler oldu?

"TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MUTLUYUM"

Şarkı aralarında izleyenlerle de sohbet eden Jennifer Lopez, "Uzun zaman oldu Türkiye'ye gelmedim. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum" dedi.

Jennifer Lopez'den muhteşem şov! Antalya'da neler oldu?

JENNIFER LOPEZ DOĞUM GÜNÜNÜ SAHNEDE KUTLADI

24 Temmuz 1969 doğumlu Lopez, 50'nci yaş gününü de sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Jennifer Lopez, "Doğum günümü Antalya'da kutlayacağımı söylemiştim. Sizinle burada kutlamaktan mutluyum" diye konuştu.

Biletleri günler öncesinde tükenen konseri Antalyaspor Başkanı ve Regnum Carya Otel'in sahibi Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk, sanatçılar Meryem Uzerli, Enis Arıkan, Erkan Kolçak Köstendil'in yanı sıra yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişi izledi. Konsere geleceği duyurulan Kim Kardashian ise gelmedi.

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