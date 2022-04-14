RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Jennifer Lopez sevgilisi Ben Affleck'le özelini ortaya döktü banyo detayı şoke etti 'köpük banyosundaydık o sırada...' Evlilik teklifi...

Jennifer Lopez sevgilisi Ben Affleck'le özelini ortaya döktü banyo detayı şoke etti 'köpük banyosundaydık o sırada...' Evlilik teklifi...

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile 2. kez nişanlandı! 18 yıl aradan sonra sürpriz haberi gözyaşları içinde veren JLO şimdi de özel hayatına dair detaylarla gündemde. 18 yıl önce nişan bozan ve evliliğin kıyısından dönen iki Hollywood yıldızı şimdilerde ikinci baharlarını yaşarken ne zaman evlenecekleri de merak konusu. Nişanlanan ikiliden Lopez, Affleck'in kendisine nasıl evlenme teklif ettiğini takipçilerine anlattı.

14.04.2022 09:27 - Son Güncelleme: 14.04.2022 09:27
Jennifer Lopez sevgilisi Ben Affleck’le özelini ortaya döktü banyo detayı şoke etti ’köpük banyosundaydık o sırada...’ Evlilik teklifi...

Bir dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile aktör Ben Affleck (49), 2002 yılında nişanlanmışlardı. 2003'teki düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı.

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Jennifer Lopez sevgilisi Ben Affleck’le özelini ortaya döktü banyo detayı şoke etti ’köpük banyosundaydık o sırada...’ Evlilik teklifi...

Jennifer Lopez ile 18 yıl aranın ardından yeniden sevgili olan Ben Affleck sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Lopez, müjdeli haberi duyurmasının ardından sevgilisinden nerede ve nasıl evlenme teklifi aldığını da anlattı.

Jennifer Lopez sevgilisi Ben Affleck’le özelini ortaya döktü banyo detayı şoke etti ’köpük banyosundaydık o sırada...’ Evlilik teklifi...

Kendi internet sitesinden açıklama yapan ünlü yıldız, Affleck'in kendisine dünyada en sevdiği yerde yani köpükler içindeki banyoda dinlendiği sırada teklifte bulunduğunu ifade etti.

Jennifer Lopez sevgilisi Ben Affleck’le özelini ortaya döktü banyo detayı şoke etti ’köpük banyosundaydık o sırada...’ Evlilik teklifi...

"HAYAL EDEBİLECEĞİM EN ROMANTİK ŞEYDİ"

"Çok süslü, gösterişli bir şey değildi ama hayal edebileceğim en romantik şeydi" diyen Jennifer Lopez, "Sadece sessiz, sakin bir cumartesi gecesi, evde iki insan birbirleri için hep orada olacaklarına dair söz veriyorlar. İki şanslı insan... Gerçek aşk için ikinci şansa sahip olan iki insan..." şeklinde konuştu.

Jennifer Lopez sevgilisi Ben Affleck’le özelini ortaya döktü banyo detayı şoke etti ’köpük banyosundaydık o sırada...’ Evlilik teklifi...

Lopez, kendisi köpük banyosu yaparken, Affleck'in önünde diz çöktüğünü de sözlerine ekledi.

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