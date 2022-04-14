Jennifer Lopez sevgilisi Ben Affleck’le özelini ortaya döktü banyo detayı şoke etti ’köpük banyosundaydık o sırada...’ Evlilik teklifi...

"HAYAL EDEBİLECEĞİM EN ROMANTİK ŞEYDİ"

"Çok süslü, gösterişli bir şey değildi ama hayal edebileceğim en romantik şeydi" diyen Jennifer Lopez, "Sadece sessiz, sakin bir cumartesi gecesi, evde iki insan birbirleri için hep orada olacaklarına dair söz veriyorlar. İki şanslı insan... Gerçek aşk için ikinci şansa sahip olan iki insan..." şeklinde konuştu.