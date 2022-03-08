Jennifer Lopez öyle bir video paylaştı ki görenler kilitlendi kaldı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in makyajsız hali şoke etti
Son dönemde 17 yıllık aşkı Ben Affleck'le barışmasıyla gündemden düşmeyen 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez şu sıralar aşk sarhoşu. 170 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabında yaptığı her paylaşımıyla olay yaratan Lopez bu kez makyajsız halini paylaşarak herkesi şoke etti. Lopez'in görüntüsü sosyal medyanın gündemine düştü.
08.03.2022 10:39 - Son Güncelleme: 08.03.2022 10:39
Ekranlarda ünlülerin her daim makyajlı hallerine tanık oluruz ancak zaman zaman bazı isimler makyajsız hallerini gizlemekten çekinmez. Bu ünlüler kervanına dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez de katıldı.
MAKYAJSIZ JLO
52 yaşındaki Jennifer Lopez, sosyal medyadan paylaştığı videoda dikkatleri üzerine çekti.