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Haberler Magazin Jennifer Lopez öyle bir video paylaştı ki görenler kilitlendi kaldı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in makyajsız hali şoke etti

Jennifer Lopez öyle bir video paylaştı ki görenler kilitlendi kaldı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in makyajsız hali şoke etti

Son dönemde 17 yıllık aşkı Ben Affleck'le barışmasıyla gündemden düşmeyen 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez şu sıralar aşk sarhoşu. 170 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabında yaptığı her paylaşımıyla olay yaratan Lopez bu kez makyajsız halini paylaşarak herkesi şoke etti. Lopez'in görüntüsü sosyal medyanın gündemine düştü.

08.03.2022 10:39 - Son Güncelleme: 08.03.2022 10:39
Jennifer Lopez öyle bir video paylaştı ki görenler kilitlendi kaldı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez’in makyajsız hali şoke etti

Ekranlarda ünlülerin her daim makyajlı hallerine tanık oluruz ancak zaman zaman bazı isimler makyajsız hallerini gizlemekten çekinmez. Bu ünlüler kervanına dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez de katıldı.

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Jennifer Lopez öyle bir video paylaştı ki görenler kilitlendi kaldı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez’in makyajsız hali şoke etti

MAKYAJSIZ JLO

52 yaşındaki Jennifer Lopez, sosyal medyadan paylaştığı videoda dikkatleri üzerine çekti.

Jennifer Lopez öyle bir video paylaştı ki görenler kilitlendi kaldı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez’in makyajsız hali şoke etti

Lopez, makyajsız haliyle görenleri şaşırtmayı bildi.

Jennifer Lopez öyle bir video paylaştı ki görenler kilitlendi kaldı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez’in makyajsız hali şoke etti

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Jennifer Lopez öyle bir video paylaştı ki görenler kilitlendi kaldı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez’in makyajsız hali şoke etti

Hayranlarına güzellik tüyoları veren JLo, kendi adını taşıyan markasının reklamını da yapmayı ihmal etmedi.

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