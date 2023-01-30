Jennifer Lopez ölümden döndü işte korku dolu anlar: "Uçuruma doğru giderken gelinliğim arabanın tekerleğine sıkıştı 'lütfen izin verme' diye yalvardım"

"BİR YERİM GÖRÜNECEK DİYE..."

Jennifer Lopez'in frikik vermesi an meselesiydi... İnternet rekorunu altüst eden o elbiseyle ilgili konuşan JLo bakın neler anlattı. Güçlü sesi, o güne kadar ne müzik piyasasında ne de Hollywood'da görmeye alışkın olduğumuz vücut hatları, seksapelini çok iyi şekilde ortaya koyduğu şarkıları ve kıvrak dansları… Ve elbette kliplerinde ve kırmızı halı görünümlerinde seçtiği giysiler… 1990'ların sonu ve 2000'lerin başı dendiğinde akla hemen onun adı geliyor: Jennifer Lopez, namı diğer JLo. Onu tüm dünyanın hafızasına kazıyan, unutulmazlar arasına sokan şeylerden belki de ilki 2000 yılında Grammy Ödülleri'nde giydiği Versace tasarımı o ünlü yeşil elbise.