Jennifer Lopez ölümden döndü işte korku dolu anlar: "Uçuruma doğru giderken gelinliğim arabanın tekerleğine sıkıştı 'lütfen izin verme' diye yalvardım"
Jennifer Lopez ölümden döndü! 'Hayalimdeki Düğün' (Shotgun Wedding) adlı filmin çekimlerinden bahseden Jennifer Lopez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ölümden döndüğünü söyleyen ünlü oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, "Son anda kurtulduk" dedi. İşte "Lütfen gitmeme izin verme diye yalvardım" diyen Jennifer Lopez'in korku dolu anları...
Jennifer Lopez ölümden döndü. İşte korku dolu aları, "Uçuruma doğru giderken gelinliğim arabanın tekerleğine sıkıştı 'lütfen izin verme' diye yalvardım" sözleriyle ifade eden Jennifer Lopez'in açıklaması.
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 'Hayalimdeki Düğün' (Shotgun Wedding) filmi ile yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin gösterimi yaklaşırken oyuncu arkadaşlarıyla birlikte "Kim Kimdir" oyununa katılan Jennifer Lopez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyunda, oyunculara, "Sete en çok kim geç kalır?" ve "Role en hızlı kim adapte olur?" gibi sorular soruldu.
Lopez, konuyla ilgili "Nerdeyse uçurumdan düştüğüm gün hariç! Filmin bir sahnesinde gelinliğim arabanın tekerleğine sıkışıyor ve onunla birlikte uçurumdan düşecek gibi oluyordum. O sahnede eteğim gerçekten arabanın tekerleğine sıkıştı ve kurtulamadım. Arabayla birlikte ben de gidiyordum. Josh'a baktım ve 'Lütfen gitmeme izin verme' diye yalvardım. Josh da panikle 'Tuttum seni, tuttum seni!' diyordu" açıklamasında bulundu.
"BİR YERİM GÖRÜNECEK DİYE..."
Jennifer Lopez'in frikik vermesi an meselesiydi... İnternet rekorunu altüst eden o elbiseyle ilgili konuşan JLo bakın neler anlattı. Güçlü sesi, o güne kadar ne müzik piyasasında ne de Hollywood'da görmeye alışkın olduğumuz vücut hatları, seksapelini çok iyi şekilde ortaya koyduğu şarkıları ve kıvrak dansları… Ve elbette kliplerinde ve kırmızı halı görünümlerinde seçtiği giysiler… 1990'ların sonu ve 2000'lerin başı dendiğinde akla hemen onun adı geliyor: Jennifer Lopez, namı diğer JLo. Onu tüm dünyanın hafızasına kazıyan, unutulmazlar arasına sokan şeylerden belki de ilki 2000 yılında Grammy Ödülleri'nde giydiği Versace tasarımı o ünlü yeşil elbise.