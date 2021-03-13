Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez'in dillere destan aşkı bitti ayrılık nedeni aldatma mı? 'Nikahsız da yaşarız' dedi ama...
Dünya bu ayrılığı konuşuyor... Hollywood'un ünlü çifti Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez'in yollarını ayırdığı magazin basının gündemine bomba gibi düştü. 2017 yılından bu yana birlikte olan çift hakkında geçtiğimiz günlerde aldatma iddiaları ayyuka çıkmış ancak bir açıklama gelmemişti. Aldatma haberlerinin ardından çiftinin yollarını ayırması kafalarda soru işareti bırakırken henüz ayrılığı doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama gelmedi.
AYRILIK İŞARETLERİ UZUN ZAMANDIR GÖRÜNÜR HALE GELMİŞTİ
US Weekly'ye göre Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in ayrılacağına dair işaretler uzun zamandır kendini gösteriyordu. Çiftin; birbirleriyle en son 1 Mart'ta görüştüklerini ileri sürdü dergi. JLo ile Rodriguez son olarak geçtiğimiz şubat ayında gittikleri Dominik Cumhuriyeti'nde birlikte görüldü, ondan sonra da sosyal medya dahil onları birlikte gören olmadı.
BİRBİRLERİNİN ÇOCUKLARINA ANNE- BABA OLDULAR
Çift, Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri ile Rodriguez'in eski eşinden olan kızlarıyla birlikte yaşıyordu. Bu ayrılık haberiyle ilgili olarak Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Bu ayrılığın temelinde çiftin uzun süredir yaşadığı bazı sorunlar olduğu ancak Madison LeCroy ile Alex Rodriguez'e ilişkin ortaya atılan iddiaların da son noktayı koyduğu ileri sürüldü.
PANDEMİ YÜZÜNDEN DÜĞÜNÜ İPTAL EDİLDİ
Geçen ay 2020 için planlanan düğünlerini de pandemi yüzünden iptal eden çiftin yuvasının üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürülmüştü. Southern Charm adlı reality şovda yer alan katılımcılardan biri olan Madison LeCroy, programın ekrana gelen bölümünde, adı belirtilmeyen, evli bir beyzbol oyuncusuyla birlikte olmakla suçlandı. Bu iddialar da akıllara hemen Alex Rodriguez'i getirdi.