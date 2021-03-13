Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez'in dillere destan aşkı bitti ayrılık nedeni aldatma mı? 'Nikahsız da yaşarız' dedi ama...

BİRBİRLERİNİN ÇOCUKLARINA ANNE- BABA OLDULAR

Çift, Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri ile Rodriguez'in eski eşinden olan kızlarıyla birlikte yaşıyordu. Bu ayrılık haberiyle ilgili olarak Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Bu ayrılığın temelinde çiftin uzun süredir yaşadığı bazı sorunlar olduğu ancak Madison LeCroy ile Alex Rodriguez'e ilişkin ortaya atılan iddiaların da son noktayı koyduğu ileri sürüldü.