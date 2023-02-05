Jennifer Lopez evini satışa çıkardı görenlerin ağzı açık kaldı! JLo işte burada yaşıyormuş! 9 yatak odası, 13 banyo, sonsuzluk havuzu...

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, yıllar sonra tazelenen aşklarıyla gündeme damga vurdu. Çift, önce 2002 yılında tanışıp nişanlandılar. Fakat iki yıl sonra yollarını ayırdı. Bu arada Lopez, Marc Anthony ile bir evlilik yaptı ve ikiz çocukları oldu. Ben Affleck de Jennifer Garner ile hayatını birleştirdi. Onun da üç tane çocuğu oldu.