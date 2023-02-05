Jennifer Lopez evini satışa çıkardı görenlerin ağzı açık kaldı! JLo işte burada yaşıyormuş! 9 yatak odası, 13 banyo, sonsuzluk havuzu...
Jennifer Lopez evini satışa çıkardı görenlerin ağzı açık kaldı! Oyuncu Ben Affleck ile 20 yıl önce sonlandırdığı birlikteliğine bir şans daha verip, Temmuz 2022'de nikah masasına oturan Jennifer Lopez evini rekor fiyata satışa çıkardı. Dokuz yatak odası, 13 banyosu, sonsuzluk havuzu, 30 kişilik sinema salonu, donanımlı spor salonu, misafirhane ve 100 kişilik açık alanı olan evi görenler şaştı kaldı. JLo eşi Ben Affleck ile evlenmeden Los Angeles'da işte bu malikanede oturuyormuş!
Jennifer Lopez evini satışa çıkardı görenlerin ağzı açık kaldı! JLo işte burada yaşıyormuş! Dokuz yatak odası, 13 banyo, sonsuzluk havuzu... İçinde yok yok!
Jennifer Lopez ile Ben Affleck, yıllar sonra tazelenen aşklarıyla gündeme damga vurdu. Çift, önce 2002 yılında tanışıp nişanlandılar. Fakat iki yıl sonra yollarını ayırdı. Bu arada Lopez, Marc Anthony ile bir evlilik yaptı ve ikiz çocukları oldu. Ben Affleck de Jennifer Garner ile hayatını birleştirdi. Onun da üç tane çocuğu oldu.
Ben Affleck, Garner ile 10 yıl evli kalıp olaylı bir şekilde boşandı. Bu arada Lopez de yaşadığı aşkların ardından Alex Rodriguez ile nişanlandı. Fakat sonra yollarını ayırdı. İşte bütün bunların ardından Lopez ile Affleck ya da daha ilk nişanlılık dönemlerindeki isimleriyle Bennifer 2021 yılında tekrar bir araya geldiler.
Önce birlikteliklerini gizli aklı yaşasalar da bu kadar ünlü iki insanın tekrar barışması uzun süre gizli kalamazdı. Zaten kısa süre sonra nişanlandıklarını açıkladılar. Geçen yıl çiftten sürpriz Haber geldi. Bennifer, bir Las Vegas düğünüyle evlendi. Çok geçmeden de bu kez üç gün süren bir düğünle mutluluklarını yakınlarıyla paylaştılar.
: İddialara göre beş çocukla birlikte daha rahat yaşamak için Jennifer Lopez bir plan geliştirdi. Eski malikaneyi satıp daha genişini alacak!