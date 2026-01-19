Jackie Kennedy'nin terzisi, kırmızının ustasıydı: 93 yaşında vefat eden Valentino Garavani'nin hayat hikayesi

Valentino Garavani'nin Sinematik Hikayesi ve Mirası

Valentino Garavani'nin ölümüyle moda dünyasında bir devir resmen kapandı. İşte usta modacının tarihe geçen başarıları ve cenaze programına dair tüm detaylar:

Kırmızının Doğuşu ve Barselona İlhamı Valentino'nun imza rengi olan Valentino Kırmızısı, sanatçının gençlik yıllarında Barselona'da gittiği bir operada doğdu. Balkonlarda kırmızı elbiseler içinde oturan kadınların asaletinden büyülenen Garavani, bu tutkusunu 1957 yılında Roma'da kurduğu moda evinin merkezine yerleştirdi.

Jackie Kennedy ve Global Şöhret 1964 yılında Jackie Kennedy ile tanışması, Valentino'nun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Kennedy'nin 1968 yılında Aristotle Onassis ile evlenirken giydiği dantel detaylı beyaz mini gelinlik, markayı dünya jet sosyetesinin bir numaralı tercihi haline getirdi.

Cenaze ve Veda Programı

Taziye Günleri: Naaşı 21-22 Ocak tarihlerinde Roma'da halkın ziyaretine açılacak.

Cenaze Töreni: 23 Ocak 2026 tarihinde Roma'daki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Bazilikası'nda resmi tören düzenlenecek.

Kariyerinin Kilometre Taşları