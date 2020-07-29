İzzet Yıldızhan'ın ifşa mesajları gündeme bomba gibi düştü!! İşte 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın mesajları...

Özellikle Aysu Varol DJ performansları ve Instagram'da paylaştığı iddialı fotoğraflar ile gündeme geliyor. Aysu Varol ifşa olaylarının ardından çok daha fazla konuşulmaya başladı. Freelance olarak modellik yapan Aysu Varol, sağlıklı beslenme ve spor ile ilgileniyor. Aysu Varol'un Uludağ Üniversitesi mezunu olduğu da biliniyor. Aysu Varol İzzet Yıldızhan ifşa olayından sonra çok daha fazla konuşulmaya başladı. Aysu Varol'un aynı zamanda kendine ait bir butiği de bulunuyor. Daha önce Aysu Varol Buray İlyas Yalçıntaş ile olan konuşmalarını da yayınlamıştı. Aysu Varol Buray ile olan mesajlaşmalarının ifşasından sonra da oldukça konuşulmuştu.