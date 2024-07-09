İzzet Yıldızhan ve 23 yıllık eşinden el ele aşk pozu! Bir dönem sır gibi saklıyordu! "Maşallah eşiniz çok güzel..."

1 Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, 23 yıllık eşiyle birlikte el ele verdikleri aşk dolu pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Yıldızhan, bir dönem evliliğini gözlerden uzak tutmayı tercih etmişti, ancak son dönemde eşiyle yeni pozlarını patlaşmayı ihmal etmiyor. İşte İzzet Yıldızhan ve hayatının aşkı...

2 Sosyal medyada 243 bin takipçisi olan 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, bir dönem sır gibi sakladığı 23 senelik eşiyle şimdilerde sık sık kamera karşısına geçiyor.