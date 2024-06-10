İzzet Yıldızhan 23 yıllık eşini paylaşmalara doyamıyor! Bir zamanlar sır gibi saklıyordu! İşte İzzet Yıldızhan ve eşinin tatil fotoğrafı...

Dokuz çocuk babası İzzet Yıldızhan, özel hayatıyla magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Instagram'da 243 bin takipçisi olan ünlü sanatçının 23 yıldır evli olduğu eşi ilk kez ortaya çıktı. Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmeyen İzzet Yıldızhan şimdilerde eşiyle sık sık boy gösteriyor. Son olarak 23 yıllık eşiyle çıktığı Bodrum tatilinden fotoğraf paylaşan İzzet Yıldızhan büyük beğeni topladı. İşte İzzet Yıldızhan ve eşinin tatil fotoğrafı...
9 çocuk babası ünlü şarkıcı İzzet Yıldızdan ailesine olan düşkünlüğüyle biliniyor.
Son olarak sosyal medyada 243 bin takipçisi olan İzzet Yıldızhan geçtiğimiz aylarda 23 senelik eşi ile ilk kez kamera karşısına geçmişti.
İkilinin fotoğrafı magazin manşetlerini süslerken, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum almıştı.