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İzleyenler şoke oldu! Olay sözler Survivor 2020'de Yasin ve Erman arasında büyük kavga çıktı!

Merakla takip edilen TV8'in Survivor 2020 yarışması dokunulmazlık oyunuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Her geçen gün artan ünlüler ve gönüllüler takımlarının gerginliği ve tartışmaları artarak devam ediyor. Geçen hafta ünlüler takımına katılan Erman Altıkardeş ise hareketleriyle hem karşı takımın hem de kendi takımından yarışmacıların tepkisiyle karşılaştı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada Erman'ın davranışlarından dolayı Survivor'a uygun olmadığı ve diskalifiye olduğunu açıkladı. Ilıcalı ayrıca Fatma'nın da sakatlığı dolayısıyla adadan ayrılmasına karar verildiğini ifade etti. Acun Ilıcalı son olarak Survivor'da aday yarışmacılardan takımlara 2'şer kişi katılacağını açıkladı.

02.03.2020 19:41 - Son Güncelleme: 02.03.2020 19:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





