İzleyenler şoke oldu! Olay sözler Survivor 2020'de Yasin ve Erman arasında büyük kavga çıktı!
Merakla takip edilen TV8'in Survivor 2020 yarışması dokunulmazlık oyunuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Her geçen gün artan ünlüler ve gönüllüler takımlarının gerginliği ve tartışmaları artarak devam ediyor. Geçen hafta ünlüler takımına katılan Erman Altıkardeş ise hareketleriyle hem karşı takımın hem de kendi takımından yarışmacıların tepkisiyle karşılaştı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada Erman'ın davranışlarından dolayı Survivor'a uygun olmadığı ve diskalifiye olduğunu açıkladı. Ilıcalı ayrıca Fatma'nın da sakatlığı dolayısıyla adadan ayrılmasına karar verildiğini ifade etti. Acun Ilıcalı son olarak Survivor'da aday yarışmacılardan takımlara 2'şer kişi katılacağını açıkladı.
Dün TV8'de yayımlanan Survivor 2020'de büyük heyecan yaşandı. Dokunulmazlık heyecanının yaşandığı yarışmada Erman Altıkardeş ve Yasin arasında gerginlik yaşandı. Erman'ın hareketleri büyük tepki topladı. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının bu akşamki bölümünde ödül ve dokunulmazlık oyunları oynandı. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği oyunlarda yemek ödülü oyununu Ünlüler takımı kazandı. Haftanın ilk eleme adayının belirleneceği dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler takımı kazanmayı başardı.
Erman ve Yasin karşı karşıya geldiler
Survivor 2020 yarışmasında bu hafta Erman Altıkardeş ve MasterChef Yasin'in karşı karşıya gelmesi damga vurdu. Erzak oyununda yarışan Erman ile Yasin mücadelesinde Erman durumu 4-4'e getirdi. Galibiyet sonrasında Yasin'e laf atan Erman ile Yasin arasında tartışma çıktı.