İzel'i acı gününde Sinan Akçıl yalnız bırakmadı! "Bu iki satır mesajla aldım haberi" sözleri yürek sızlatmıştı son görev gözyaşları içinde yerine getirildi.

"ÇOK ÇEKİYORDUN SON YILLARDA, SENİ UNUTMAYACAĞIM"

İzel'in kendisine attığı "Sinan annem öldü, en çok sevdiği kişi sendin. Herkese söylerdi" mesajını Instagram hesabından paylaşan Sinan Akçıl, "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi. Çok çekiyordun son yıllarda, ben seni asla unutmayacağım Habiş... (Habibe Çelikgöz) Başın sağ olsun canım benim" dedi.