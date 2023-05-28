İzel'i acı gününde Sinan Akçıl yalnız bırakmadı! "Bu iki satır mesajla aldım haberi" sözleri yürek sızlatmıştı son görev gözyaşları içinde yerine getirildi
İzel'i acı gününde Sinan Akçıl yalnız bırakmadı! "Bu iki satır mesajla aldım haberi" paylaşımı yürek sızlatmıştı son görev gözyaşları içinde yerine getirildi. Şarkıcı İzel'in annesi Habibe Çelikgöz 77 yaşında hayatını kaybetti. İzel'in kendisine ölüm haberini verdiği mesajı yayınlayan Sinan Akçıl, Çelikgöz'ün yarın son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi. İşte detaylar...
İzel'i acı gününde Sinan Akçıl yalnız bırakmadı! "Bu iki satır mesajla aldım haberi" sözleri yürek sızlatmıştı son görev gözyaşları içinde yerine getirildi.
"ÇOK ÇEKİYORDUN SON YILLARDA, SENİ UNUTMAYACAĞIM"
İzel'in kendisine attığı "Sinan annem öldü, en çok sevdiği kişi sendin. Herkese söylerdi" mesajını Instagram hesabından paylaşan Sinan Akçıl, "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi. Çok çekiyordun son yıllarda, ben seni asla unutmayacağım Habiş... (Habibe Çelikgöz) Başın sağ olsun canım benim" dedi.
Habibe Çelikgöz son yolculuğuna dün yapılan cenaze töreniyle uğurlandı. Çelikgöz, Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.
İzel'i acı gününde Ercan Saatçi, Sinan Akçıl ve Betül Demir gibi sanatçı dostları ve yakınları yalnız bırakmadı.