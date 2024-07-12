'İyi Aile Çocuğu'nun efsane yıldızı son haliyle yürekleri sızlattı! Kemal Sunal'ın Oya'sıydı... Kadir İnanır, Hakan Ural'ın partneri...

80'li ve 90'lı yılların güzellik ve şıklık simgelerinden biri olan Harika Avcı, uzun bir süredir medyadan uzak bir yaşam sürüyor. Bir zamanlar Yeşilçam setlerini renklendiren ve şarkılarıyla dillere pelesenk olan 64 yaşındaki sanatçı, son dönemde sağlık sorunları yaşadığı iddialarıyla gündemde. "Evinden çıkmıyor, kimseyle görüşmüyor" söylentileri hayranlarını endişelendirirken, Avcı'nın yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsü, onu özleyenleri duygulandırdı. Bu ikonik isim, geçmişteki ışıltılı günlerine rağmen şimdi daha sessiz ve sakin bir yaşamı tercih ediyor.