İşte Turan ailesinin yeni 'bebe'si! Arda Turan ve eşi Aslıhan'dan jest! İki aylık hamileyken bebeğini kaybeden Aslıhan Doğan Turan...

Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki oğlu olan Aslıhan Turan'ın geçen aylarda üçüncü bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmış, Aslıhan Doğan Turan "Üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum" demişti. Ancak Turan çifti bebeklerini kaybetmiş, acı haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kötü günleri atlatan Turan çifti, minik oğullarına yaptıkları jestle gündemde...
Eski milli futbolcu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik süren çift, aynı yıl Hamza Arda Turan'ı, 2020 yılında ise Asİl Aslan Turan'ı kucağına almıştı.
İki oğlu olan çift, her fırsatta kalabalık bir aile olmak istediğini dile getirmişti. Ünlü çiftten Aslıhan Turan, bir röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey. Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var, üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum"
Sonrasında da Aslıhan Doğan Turan'ın üçüncü bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak bebek heyecanı kursakta almış, Aslıhan Doğan Turan, 2 aylık bebeğini kaybetmişti.