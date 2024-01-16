İşte Turan ailesinin yeni 'bebe'si! Arda Turan ve eşi Aslıhan'dan jest! İki aylık hamileyken bebeğini kaybeden Aslıhan Doğan Turan...

Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki oğlu olan Aslıhan Turan'ın geçen aylarda üçüncü bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmış, Aslıhan Doğan Turan "Üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum" demişti. Ancak Turan çifti bebeklerini kaybetmiş, acı haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kötü günleri atlatan Turan çifti, minik oğullarına yaptıkları jestle gündemde...