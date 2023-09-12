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İşte şimdi ortalık karışacak! Acun Ilıcalı daha önce resti çeken Turabi'nin Survivor'a katılacağını açıkladı "Artık yok" demişti

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a; 2014, 2015 ve 2018 yıllarında katılan ve üst üste iki şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran, geçen günlerde hastane odasından fotoğraflarını yayınlamıştı. Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü isim, bir daha yarışmaya katılmayacağını söylemişti. Ancak gelin görün ki bu açıklamaya rağmen Turabi Çamkıran, Survivor'a katılıyor. Açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2023, 14:47 Güncelleme 15 Kasım 2023, 11:02
İşte şimdi ortalık karışacak! Acun Ilıcalı daha önce resti çeken Turabi’nin Survivor’a katılacağını açıkladı Artık yok demişti 1

Survivor'a üç kez katılan ve iki kere şampiyon olan Turabi Çamkıran, yarışmayla adını tüm Türkiye'ye duyurup geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

İşte şimdi ortalık karışacak! Acun Ilıcalı daha önce resti çeken Turabi’nin Survivor’a katılacağını açıkladı Artık yok demişti 2

Performansının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da yarışmaya damga vuran Turabi, Survivor sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü.

İşte şimdi ortalık karışacak! Acun Ilıcalı daha önce resti çeken Turabi’nin Survivor’a katılacağını açıkladı Artık yok demişti 3

Bir süredir sessizliğini koruyan Turabi Çamkıran'ın, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığını söyleyerek artık yarışmayacağını duyurmuştu.

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