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Haberler Magazin İşte Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare! Melisa Aslı Pamuk gitti yine futbolcu sevgili yaptı Altay Bayındır deniyordu ama...

İşte Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare! Melisa Aslı Pamuk gitti yine futbolcu sevgili yaptı Altay Bayındır deniyordu ama...

Güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile sakatlığı nedeniyle uzunca bir süre formadan uzak kalan Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın sessiz sedasız aşk yaşadığı iddia edilmişti. Daha önce de bir futbolcu ve bir basketbolcuyla aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk bu iddiaları Instagram'ından yaptığı bir açıklamayla reddetmişti. Ancak gelin görün ki Pamuk'un aşkı bir başka futbolcu çıktı. İşte Melisa Aslı Pamuk-Yusuf Yazıcı aşkının ilk karesi...

08.07.2023 10:32 - Son Güncelleme: 08.07.2023 10:32
İşte Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare! Melisa Aslı Pamuk gitti yine futbolcu sevgili yaptı Altay Bayındır deniyordu ama...

Melisa Aslı Pamuk, sağ gösterip sol vurdu...

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İşte Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare! Melisa Aslı Pamuk gitti yine futbolcu sevgili yaptı Altay Bayındır deniyordu ama...

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Altay Bayındır'ın ismi aşk dedikodularına karışmıştı.

İşte Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare! Melisa Aslı Pamuk gitti yine futbolcu sevgili yaptı Altay Bayındır deniyordu ama...

Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren ve son maçlarda kadroda yer alamayan 25 yaşındaki futbolcuyla 32 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk'un yaklaşık 3 aydır gözlerden uzak ilişki yaşadıığı iddia edilmişti.

İşte Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare! Melisa Aslı Pamuk gitti yine futbolcu sevgili yaptı Altay Bayındır deniyordu ama...

Konuya dair ilk açıklama Melisa Aslı Pamuk'tan gelmişti.

İşte Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare! Melisa Aslı Pamuk gitti yine futbolcu sevgili yaptı Altay Bayındır deniyordu ama...

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Çok fazla yalan" notunu paylaşan Pamuk iddiaları yalanlamıştı.

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