İşte Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkından ilk kare! Melisa Aslı Pamuk gitti yine futbolcu sevgili yaptı Altay Bayındır deniyordu ama...
Güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile sakatlığı nedeniyle uzunca bir süre formadan uzak kalan Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın sessiz sedasız aşk yaşadığı iddia edilmişti. Daha önce de bir futbolcu ve bir basketbolcuyla aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk bu iddiaları Instagram'ından yaptığı bir açıklamayla reddetmişti. Ancak gelin görün ki Pamuk'un aşkı bir başka futbolcu çıktı. İşte Melisa Aslı Pamuk-Yusuf Yazıcı aşkının ilk karesi...
08.07.2023 10:32 - Son Güncelleme: 08.07.2023 10:32