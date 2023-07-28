İşte Demet Özdemir'in Atina'daki aşk yuvası! Yeni sevgilisi DJ Sergio'ya olan aşkı 10 milyon 750 bin TL'ye mal oldu

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana Demet Özdemir tatil fotoğraflarını paylaşıyor sık sık. Yunanistan'dan ev almak için adım attığı iddia edilen Özdemir'den, bir süredir Yunan DJ Sergio'yla birlikte. Öte yandan Özdemir'in Atina'da aldığı evin görüntüsü ortaya çıktı. İşte detaylar...
Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra soluğu Yunan Adaları'nda alan Demet Özdemir'im DJ Sergio ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bu uğurda Atina'da bir ev aldığı iddia edilen Özdemir'in o evi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Özdemir, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı. Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından da soluğu tatilde aldı.
400 bin Euro'ya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan gönlüne göre bir ev alan Demet Özdemir'in, Yunanistan vatandaşlığı için de hareketi geçtiği iddia edilmişti.