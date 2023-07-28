İşte Demet Özdemir'in Atina'daki aşk yuvası! Yeni sevgilisi DJ Sergio'ya olan aşkı 10 milyon 750 bin TL'ye mal oldu

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana Demet Özdemir tatil fotoğraflarını paylaşıyor sık sık. Yunanistan'dan ev almak için adım attığı iddia edilen Özdemir'den, bir süredir Yunan DJ Sergio'yla birlikte. Öte yandan Özdemir'in Atina'da aldığı evin görüntüsü ortaya çıktı. İşte detaylar...