İşte Benim Stilim’in aykırı kadını Ayşenur Balcı’nın son hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri oldu eski haliyle fark çok

Ayşenur Balcı bir dönem ekranlarda sıkça gördüğümüz stil yarışmalarından biri ile tanınmıştı. Sivri dili ve değişik tarzı ile dikkat çeken ve sonrasında karıştığı sansasyonel olaylar ile magazin basınında kendine yer bulan Ayşenur Balcı şimdi adeta başka biri.