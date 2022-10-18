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Haberler Magazin İşte Benim Stilim'in aykırı kadını Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri oldu eski haliyle fark çok

İşte Benim Stilim'in aykırı kadını Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri oldu eski haliyle fark çok

Estetikle bambaşka biri oldu görenlerin ağzı açık kaldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayşenur Balcı'nın son hali gündeme bomba gibi düştü. İşte Benim Stilim yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı, Instagram paylaşımlarıyla şaşkına çevirdi. Estetikle tanınmaz hale gelen Ayşenur Balcı'nın son halini görenler, "Çok güzelsin ama yapay" , "Komutan Logar Ayşenur musun sen?" yorumları yaptı.

18.10.2022 08:57 - Son Güncelleme: 18.10.2022 08:57
İşte Benim Stilim’in aykırı kadını Ayşenur Balcı’nın son hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri oldu eski haliyle fark çok

Ayşenur Balcı bir dönem ekranlarda sıkça gördüğümüz stil yarışmalarından biri ile tanınmıştı. Sivri dili ve değişik tarzı ile dikkat çeken ve sonrasında karıştığı sansasyonel olaylar ile magazin basınında kendine yer bulan Ayşenur Balcı şimdi adeta başka biri.

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İşte Benim Stilim’in aykırı kadını Ayşenur Balcı’nın son hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri oldu eski haliyle fark çok

Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yaptığı "İşte Benim Stilim" adlı yarışmada Ayşenur Balcı da değişik tarzı ve hareketleri ile adından söz ettirenler arasında yerini almıştı.

İşte Benim Stilim’in aykırı kadını Ayşenur Balcı’nın son hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri oldu eski haliyle fark çok

Yarışmayı birincilikle noktalayan ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, magazin dünyasının da ilgisini çekmeyi başardı.

İşte Benim Stilim’in aykırı kadını Ayşenur Balcı’nın son hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri oldu eski haliyle fark çok

İşte Benim Stilim yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı, sosyal medya paylaşımlarıyla popülerliğini koruyor.

İşte Benim Stilim’in aykırı kadını Ayşenur Balcı’nın son hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri oldu eski haliyle fark çok

AYŞENUR BALCI'NIN DEĞİŞİMİ ŞOKE ETTİ

İşte Benim Stilim'in ardından Bu Tarz Benim yarışmasına da katılan Ayşenur Balcı, +18 videolarla da büyük skandala imza atmıştı.

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