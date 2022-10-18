İşte Benim Stilim'in aykırı kadını Ayşenur Balcı'nın son hali şoke etti! Estetikle bambaşka biri oldu eski haliyle fark çok
Estetikle bambaşka biri oldu görenlerin ağzı açık kaldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayşenur Balcı'nın son hali gündeme bomba gibi düştü. İşte Benim Stilim yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı, Instagram paylaşımlarıyla şaşkına çevirdi. Estetikle tanınmaz hale gelen Ayşenur Balcı'nın son halini görenler, "Çok güzelsin ama yapay" , "Komutan Logar Ayşenur musun sen?" yorumları yaptı.
Ayşenur Balcı bir dönem ekranlarda sıkça gördüğümüz stil yarışmalarından biri ile tanınmıştı. Sivri dili ve değişik tarzı ile dikkat çeken ve sonrasında karıştığı sansasyonel olaylar ile magazin basınında kendine yer bulan Ayşenur Balcı şimdi adeta başka biri.
Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yaptığı "İşte Benim Stilim" adlı yarışmada Ayşenur Balcı da değişik tarzı ve hareketleri ile adından söz ettirenler arasında yerini almıştı.
İşte Benim Stilim yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı, sosyal medya paylaşımlarıyla popülerliğini koruyor.
AYŞENUR BALCI'NIN DEĞİŞİMİ ŞOKE ETTİ
İşte Benim Stilim'in ardından Bu Tarz Benim yarışmasına da katılan Ayşenur Balcı, +18 videolarla da büyük skandala imza atmıştı.