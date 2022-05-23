İşte Benim Stilim Özden kendisiyle dalga geçti! Nur Yerlitaş'ın fenomen yarışmacısıydı! Hazal Kaya'yı böyle andı! 'Feriha'nın nişanına gidiyorum'

İşte Benim Stilim Özden kendisiyle dalga geçti! Nur Yerlitaş'ın fenomen yarışmacısıydı! Hazal Kaya'yı böyle andı! 'Feriha'nın nişanına gidiyorum'
Bir döneme damga vuran moda yarışması İşte Benim Stilim Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Ivana Sert, Nur Yerlitaş, Hakan Akkaya, Neslihan Yargıcı ve Kerimcan Durmaz'ın jüriliği ile yakından takip ediliyordu. Yarışmada adını duyuran Özden Cerrahoğlu Adını Feriha Koydum Hazal Kaya'yı andı sosyal medya yıkıldı. İnstagram'dan hikaye paylaşan eski yarışmacı başına sürdüğü simlerle kendini Feriha'ya benzetti.
Öykü Serter'in sunumuyla yayınlanan İşte Benim Stilim yarışması halen hafızalarda! Moda yarışmasında jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert oturuyordu. Programa katılan bir çok yarışmacının şimdilerde sosyal medyada takipçi sayısı milyonlara ulaştı. Yarışmayla ünlenen isimler arasında Özden Cerrahoglu da yer alıyor. Cerrahoglu'nun İnstagram'da 370 bin takipçisi bulunuyor. Hesabını aktif kullanan eski yarışmacı son paylaşımıyla gündeme geldi. Paylaşımına 'Feriha'nın nişanına gidiyorum' notunu düşen Cerrahoglu sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
İşte Benim Stilim yarışmasının dışında jürideki bazı isimlerle arkadaşlığı bulunan Özden Cerrahoğlu o dönem sık sık Kemal Doğulu ile paylaşımlar yapıyordu.
Programdan sonra yarışmacı arkadaşlarıyla bağlarını koparan Cerrahoğlu, İşte Benim Stilim sunucularından Kemal Doğulu ile anılmıştı.