İşte Benim Stilim Özden kendisiyle dalga geçti! Nur Yerlitaş'ın fenomen yarışmacısıydı! Hazal Kaya'yı böyle andı! 'Feriha'nın nişanına gidiyorum'

Öykü Serter'in sunumuyla yayınlanan İşte Benim Stilim yarışması halen hafızalarda! Moda yarışmasında jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert oturuyordu. Programa katılan bir çok yarışmacının şimdilerde sosyal medyada takipçi sayısı milyonlara ulaştı. Yarışmayla ünlenen isimler arasında Özden Cerrahoglu da yer alıyor. Cerrahoglu'nun İnstagram'da 370 bin takipçisi bulunuyor. Hesabını aktif kullanan eski yarışmacı son paylaşımıyla gündeme geldi. Paylaşımına 'Feriha'nın nişanına gidiyorum' notunu düşen Cerrahoglu sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...