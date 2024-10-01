Oğulları Can aşk pozlarına doyamıyor! İşte Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelini! "Lal tıpkı kaynanası..."

Türk televizyon dünyasının ikonik çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un yakışıklı oğulları Can Aslantuğ, sosyal medyada sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Henüz çok genç yaşta olmasına rağmen şimdiden geniş bir hayran kitlesine sahip olan Lal Gümüşçüoğlu, zarif duruşu ve doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Aslantuğ ailesinin müstakbel gelini olarak anılmaya başlanan Lal Gümüşçüoğlu, güzelliğiyle hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.