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Oğulları Can aşk pozlarına doyamıyor! İşte Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un müstakbel gelini! "Lal tıpkı kaynanası..."

1993 Türkiye Güzeli unvanına sahip olan Arzum Onan, güzelliği ve zarafetiyle yıllardır adından söz ettirirken oğlu Can Aslantuğ'un sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu da sosyal medyada dikkatleri üzerine çekiyor. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl mayıs ayında sonlandırarak yollarını ayırmıştı. Boşanma sonrası ikili magazin gündeminde yer alsa da, aşk haberlerinin odağında bu kez Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ ve sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu var.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:06 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 10:07
Oğulları Can aşk pozlarına doyamıyor! İşte Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un müstakbel gelini! Lal tıpkı kaynanası...

Türk televizyon dünyasının ikonik çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un yakışıklı oğulları Can Aslantuğ, sosyal medyada sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Henüz çok genç yaşta olmasına rağmen şimdiden geniş bir hayran kitlesine sahip olan Lal Gümüşçüoğlu, zarif duruşu ve doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Oğulları Can aşk pozlarına doyamıyor! İşte Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un müstakbel gelini! Lal tıpkı kaynanası...

Aslantuğ ailesinin müstakbel gelini olarak anılmaya başlanan Lal Gümüşçüoğlu, güzelliğiyle hem sosyal medyada hem de magazin dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.

Oğulları Can aşk pozlarına doyamıyor! İşte Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un müstakbel gelini! Lal tıpkı kaynanası...

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 Yıllık Evliliği Sona Erdi

Mayıs 2023'te 27 yıllık evliliklerini sonlandıran Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, boşanmalarının ardından da magazin gündeminde kalmayı başardı. Ayrılıkları, ikilinin hayranlarını derinden etkilerken, her iki isim de kısa sürede yeni hayatlarına adapte oldu. Boşanma sonrası Mehmet Aslantuğ'un adı bazı aşk dedikodularına karışsa da, asıl sürprizi Arzum Onan yaptı.

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