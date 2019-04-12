İstanbulu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz'den şok hamle! 2 milyon lira ile eşinin gönlünü aldı!
İstanbullu Gelin dizisinde Aslı Enver ile başrol paylaşan Özcan Deniz'in gerçek hayattaki evliliği hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Eşi Feyza Aktan ile zaman geçiremediği için sallantıda olduğu iddia edilen evliliği bitti bitecek derken Özcan Deniz'den hamle geldi. "Özel hayatımı konuşmuyorum." diyen Özcan Deniz, iddialara göre eşine tam iki milyon liralık bir jest yaptı. Oyuncu Özcan Deniz, son model, tam donanımlı lüks bir cip hediye ederek kendini affettirdi. Başta Özcan Deniz olmak üzere ünlülerin dudak uçuklatan rakamlara aldıkları arabaları...
İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterine hayat veren Özcan Deniz son günlerin en çok konuşulan isimlerinden. Feyza Aktan ile evlenen ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında bir çocuk sahibi olan Özcan Deniz'in bir süredir evliliğinde sorunlar olduğu konuşuluyordu. İddialara göre ünlü oyuncu eşini ihmal ediyor, işlerinin yoğunluğunu gerekçe gösteriyordu. Özel hayatımı konuşuyorum diyen Özcan Deniz'den şaşırtan bir hamle geldi. Eşi Feyzan Aktan'a tam 2 milyon liralık son model lüks cip hediye etti. İşte ünlülerin dudak uçuklatan fiyatlara aldıkları araçları...