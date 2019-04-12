İstanbulu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz'den şok hamle! 2 milyon lira ile eşinin gönlünü aldı!

İstanbullu Gelin dizisinde Aslı Enver ile başrol paylaşan Özcan Deniz'in gerçek hayattaki evliliği hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Eşi Feyza Aktan ile zaman geçiremediği için sallantıda olduğu iddia edilen evliliği bitti bitecek derken Özcan Deniz'den hamle geldi. "Özel hayatımı konuşmuyorum." diyen Özcan Deniz, iddialara göre eşine tam iki milyon liralık bir jest yaptı. Oyuncu Özcan Deniz, son model, tam donanımlı lüks bir cip hediye ederek kendini affettirdi. Başta Özcan Deniz olmak üzere ünlülerin dudak uçuklatan rakamlara aldıkları arabaları...

12.04.2019 16:58 - Son Güncelleme: 12.04.2019 16:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





