İstanbullu Gelinin Süreyyası Aslı Enverin kardeşleri tıpatıp aynı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'in kardeşleri tıpatıp aynı! (Ünlülerin kardeşleri ve akrabaları)
Gerek rol aldığı projeler, gerek şarkıcı Murat Boz'la yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Aslı Enver, adından daha çok söz ettirecek gibi. Ailesini fazla ön planda tutmayan Aslı Enver, ailesini de ünlü yapan isimlerin tam tersi. Annesiyle fotoğraf paylaşan Aslı Enver'in iki kardeşi bulunuyor. Pek göz önüne çıkmayan kardeşlerin birlikte çekilen fotoğrafları ise sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Aslı Enver'in kardeşlerinin birbirlerine olan benzerlikleri gözlerden kaçmıyor. Gelin Aslı Enver olmak üzere, ünlülerin kardeşleri ve akrabalıklarına bir göz atalım.
30 Kasım 2018 Cuma, 12:48:10 Güncelleme: 13:27:27
Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Aslı Enver, Murat Boz ile olan çalkantılı ilişkisi ile gündemde düşmüyor. Bir küs bir barışık çift geçtiğimiz günlerde yeniden barışmıştı.
ÖRNEK ÖZEL HAYAT
Aslı Enver, özel hayatını saklı tutmayı tercih edenlerden. Ailesi ile fazla paylaşım yapmayan Aslı Enver'in, ailesine çok düşkün olduğu bilinen bir gerçek.
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