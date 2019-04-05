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İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek'in sevgilisi ünlü çıktı! Çok şaşıracaksınız

İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterini canlandırıyor Dilara Aksüyek. Canlandırdığı karakter ile büyük beğeni toplayan Dilara Aksüyek, İstanbullu Gelin ile büyük çıkışını yakaladı. Özel hayatını ortalarda yaşamayan Dilara Aksüyek'in bunun için geçerli bir sebebi var. Çünkü sevgilisi en az kendisi kadar ünlü. Peki Dilara Aksüyek'in en az kendisi kadar ünlü sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz? Dilara Aksüyek'in sevgilisini görünce çok şaşıracaksınız.

05.04.2019 18:11 - Son Güncelleme: 05.04.2019 18:18
İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek'in sevgilisi ünlü çıktı! Çok şaşıracaksınız

İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterini canlandıran Dilara Aksüyek son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden biri. Dilara Aksüyek özel hayatını kapalı kapılara ardından yaşıyor yaşamasına ama sevgilisi kendinden daha ünlü. Dilara Aksüyek'in sevgilisini görünce çok şaşıracaksınız.

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek'in sevgilisi ünlü çıktı! Çok şaşıracaksınız

ÜNLÜLERİN SEVGİLİLERİ

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek'in sevgilisi ünlü çıktı! Çok şaşıracaksınız

Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.

İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek'in sevgilisi ünlü çıktı! Çok şaşıracaksınız
İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek'in sevgilisi ünlü çıktı! Çok şaşıracaksınız

Oyuncu Öner Erkan'ın sevgilisinin bakın kimmiş.

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