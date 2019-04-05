İstanbullu Gelin'in İpek'i Dilara Aksüyek'in sevgilisi ünlü çıktı! Çok şaşıracaksınız
İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterini canlandırıyor Dilara Aksüyek. Canlandırdığı karakter ile büyük beğeni toplayan Dilara Aksüyek, İstanbullu Gelin ile büyük çıkışını yakaladı. Özel hayatını ortalarda yaşamayan Dilara Aksüyek'in bunun için geçerli bir sebebi var. Çünkü sevgilisi en az kendisi kadar ünlü. Peki Dilara Aksüyek'in en az kendisi kadar ünlü sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz? Dilara Aksüyek'in sevgilisini görünce çok şaşıracaksınız.
05.04.2019 18:11
- Son Güncelleme: 05.04.2019 18:18
DİĞER GALERİLER