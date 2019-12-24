İstanbullu Gelin'in Esma Sultanıydı! İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız!

İstanbullu Gelin dizisinin Esma Sultan'ı İpek Bilgin, oyunculuk performansı ile izleyenleri büyülüyor. Peki İpek Bilgin'in en az kendisi kadar ünlü bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız. Dizide erkek çocukları olan Esma Sultan karakterinin aksine İpek Bilgin'in bir kızı olduğunu ve kızının en az kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İpek Bilgin'in kızını görünce çok şaşıracaksınız. İpek Bilgin 24 Mart 1956 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı; Fatma İpek Bilgin'dir. Aslında tiyatro oyuncusudur. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar görev yaptı. Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü'nde dersler vermiş ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir.

24.12.2019 15:52 - Son Güncelleme: 24.12.2019 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





