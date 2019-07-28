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İstanbullu Gelin dizisinin Esma Boran'ı İpek Bilgin hakkında şaşırtan gerçek! Kızı kendisinden ünlü...

İstanbullu Gelin dizisinde 'Esma Boran' karakterine hayat veren usta oyuncu İpek Bilgin, sergilediği başarılı performans ile hayranlarının beğenisini kazandı. 'Esma Sultan' karakteri ile herkesi ekranları başına kilitleyen İpek Bilgin'in özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. 'İstanbullu Gelin' dizisinde erkek çocukları olan 'Esma Boran' karakterinin aksine İpek Bilgin'in bir kızı olduğunu ve kızının en az kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte 'İstanbullu Gelin' dizisinin 'Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızı ver diğer ünlülerin merak edilen çocukları...

28.07.2019 21:20 - Son Güncelleme: 28.07.2019 21:21
İstanbullu Gelin dizisinin Esma Boran'ı İpek Bilgin hakkında şaşırtan gerçek! Kızı kendisinden ünlü...

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Esma Sultan karakteriyle hayran kitlesini arttıran İpek Bilgin, oyunculuk performansı ile izleyenleri büyülüyor. İpek Bilgin ile ilgili merak edilenlere cevap arayanlar en çok İpek Bilgin'in çocuğunu merak etti. İpek Bilgin'in en az kendisi kadar ünlü bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

İstanbullu Gelin dizisinin Esma Boran'ı İpek Bilgin hakkında şaşırtan gerçek! Kızı kendisinden ünlü...

İPEK BİLGİN

Sert, otoriter, dediğim dedik bir anne... İstanbullu Gelin dizisinin Esma karakteri için tam olarak bunlar söylenebilir. İpek Bilgin özel hayatında bir kız çocuğu annesi. Hem de çok ünlü birinin.

İstanbullu Gelin dizisinin Esma Boran'ı İpek Bilgin hakkında şaşırtan gerçek! Kızı kendisinden ünlü...

İpek Bilgin'in, kendisi gibi oyuncu olan Çağ Çalışkur'un annesi.

İstanbullu Gelin dizisinin Esma Boran'ı İpek Bilgin hakkında şaşırtan gerçek! Kızı kendisinden ünlü...

İpek Bilgin yine kendisi gibi oyuncu olan Cüneyt Çalışkur ile olan evliliğinden 1982 yılında Çağ Çalışkur'u kucağına aldı.

İstanbullu Gelin dizisinin Esma Boran'ı İpek Bilgin hakkında şaşırtan gerçek! Kızı kendisinden ünlü...

Çağ Çalışkur'da annesi ve babası gibi sahnelerin izinden gitti.

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