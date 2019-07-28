İstanbullu Gelin dizisinin Esma Boran'ı İpek Bilgin hakkında şaşırtan gerçek! Kızı kendisinden ünlü...

İstanbullu Gelin dizisinde 'Esma Boran' karakterine hayat veren usta oyuncu İpek Bilgin, sergilediği başarılı performans ile hayranlarının beğenisini kazandı. 'Esma Sultan' karakteri ile herkesi ekranları başına kilitleyen İpek Bilgin'in özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. 'İstanbullu Gelin' dizisinde erkek çocukları olan 'Esma Boran' karakterinin aksine İpek Bilgin'in bir kızı olduğunu ve kızının en az kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte 'İstanbullu Gelin' dizisinin 'Esma Sultan'ı İpek Bilgin'in kızı ver diğer ünlülerin merak edilen çocukları...

28.07.2019 21:20 - Son Güncelleme: 28.07.2019 21:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





