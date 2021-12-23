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Haberler Magazin İstanbul'dan kaçan Kral TV’nin ünlü sunucusu VJ Bülent'in şimdiki hali şaşırttı! Emekli hayatı yaşıyor! Yıllar ona da acımadı!

İstanbul'dan kaçan Kral TV’nin ünlü sunucusu VJ Bülent'in şimdiki hali şaşırttı! Emekli hayatı yaşıyor! Yıllar ona da acımadı!

Kral TV'de VJ'lik yaptığı dönemde tanınan Bülent Çarıkçı yıllar sonra ortaya çıktı. 90'lı dönemlerin en ünlü VJ'lerinden olan Çarıkçı İstanbul'dan taşındığını ve bambaşka bir hayata sahip olduğunu anlattı. Kendi yoğurduğunu kendi sebzelerini bahçesinde ürettiğini söyleyen VJ Bülent İstanbul'u terk ettiğine çok memnun olduğunu dile getirdi. İşte TV ekranlarında olduğu dönemde bir çok ünlü isimle yakın dost olan Bülent Çarıkçı'nın yıllar sonraki değişimi...

23.12.2021 12:59 - Son Güncelleme: 23.12.2021 13:00
Yıllar ona da acımadı! İstanbul’dan kaçan Kral TV’nin ünlü sunucusu VJ Bülent’in şimdiki hali şaşırttı! Emekli hayatı yaşıyor

Dile kolay tam 14 yıl! Televizyon ekranlarında VJ'lik yapan Bülent Çarıkçı'yı bir de şimdi görün... 90'larda herkesi tanıdığı VJ Bülent şimdilerde emekli hayatı yaşıyor. Herkesi onu Kral TV ile tanımıştı. Uzun yıllar sunuculuk yapan VJ Bülent televizyon macerasına son verdikten sonra İstanbul'dan kaçıp bambaşka bir hayat sürmeye başladı. Meslekten ayrıldıktan sonra sakin bir yaşam sürmeye başladığını dile getiren VJ Bülent, "İstanbul'dan taşındım. Çok mutluyum. Keşke daha önce yapabilseydim.'' dedi. İşte son hali...

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Yıllar ona da acımadı! İstanbul’dan kaçan Kral TV’nin ünlü sunucusu VJ Bülent’in şimdiki hali şaşırttı! Emekli hayatı yaşıyor

Bir döneme damgasını vuran VJ Bülent'in eski ve yeni hali arasındaki fark göze çarptı. Gençlik çağlarında iş hayatında oldukça hızlı bir hayat sürdüren ünlü sunucunun yeni haline bakın.

Yıllar ona da acımadı! İstanbul’dan kaçan Kral TV’nin ünlü sunucusu VJ Bülent’in şimdiki hali şaşırttı! Emekli hayatı yaşıyor

Tiyatro okurken elemelerden geçip kanala başladığını söyleyen VJ Bülent yeni hayatını şöyle anlatmıştı;

Yıllar ona da acımadı! İstanbul’dan kaçan Kral TV’nin ünlü sunucusu VJ Bülent’in şimdiki hali şaşırttı! Emekli hayatı yaşıyor

''Mesleğe 1996 yılında başladım. VJ ve DJ arasındaki fark; DJ radyo diskini döndüren VJ de videoyu döndüren kişidir. Biri radyoda bir televizyonda sunum yapar. VJ mesleği bizimle beraber başladı. Rahmetli Defne Joy Foster da vardı. 14 sene Kral TV'de VJ'lik yaptım.

Yıllar ona da acımadı! İstanbul’dan kaçan Kral TV’nin ünlü sunucusu VJ Bülent’in şimdiki hali şaşırttı! Emekli hayatı yaşıyor

Ben başladığım dönemde VJ'lik başlamıştı. Ben VJ'likten ayrıldım. Ben ayrıldıktan sonra VJ'lik mesleği bitti. Hâlâ o kanallarda hiçbir sunucu yok. Sunum yapmıyor. Makineler döndürüyor videoları. Bir dönemmiş gerçekten, ben ayrıldıktan sonra anladım. Öyle renkli bir dönemin içindeymişim

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