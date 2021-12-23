İstanbul'dan kaçan Kral TV’nin ünlü sunucusu VJ Bülent'in şimdiki hali şaşırttı! Emekli hayatı yaşıyor! Yıllar ona da acımadı!
Kral TV'de VJ'lik yaptığı dönemde tanınan Bülent Çarıkçı yıllar sonra ortaya çıktı. 90'lı dönemlerin en ünlü VJ'lerinden olan Çarıkçı İstanbul'dan taşındığını ve bambaşka bir hayata sahip olduğunu anlattı. Kendi yoğurduğunu kendi sebzelerini bahçesinde ürettiğini söyleyen VJ Bülent İstanbul'u terk ettiğine çok memnun olduğunu dile getirdi. İşte TV ekranlarında olduğu dönemde bir çok ünlü isimle yakın dost olan Bülent Çarıkçı'nın yıllar sonraki değişimi...
23.12.2021 12:59
- Son Güncelleme: 23.12.2021 13:00
Dile kolay tam 14 yıl! Televizyon ekranlarında VJ'lik yapan Bülent Çarıkçı'yı bir de şimdi görün... 90'larda herkesi tanıdığı VJ Bülent şimdilerde emekli hayatı yaşıyor. Herkesi onu Kral TV ile tanımıştı. Uzun yıllar sunuculuk yapan VJ Bülent televizyon macerasına son verdikten sonra İstanbul'dan kaçıp bambaşka bir hayat sürmeye başladı. Meslekten ayrıldıktan sonra sakin bir yaşam sürmeye başladığını dile getiren VJ Bülent, "İstanbul'dan taşındım. Çok mutluyum. Keşke daha önce yapabilseydim.'' dedi. İşte son hali...