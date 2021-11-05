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Haberler Magazin İstanbul’da Rihanna heyecanı yaşandı! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler! Gerçek göründüğü gibi değilmiş meğer...

İstanbul’da Rihanna heyecanı yaşandı! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler! Gerçek göründüğü gibi değilmiş meğer...

İstanbul'da Rihanna heyecanı yaşandı! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler! Karaköy'de bir mekanda Rihanna heyecanı yaşandı. Müşteriler, mekandaki bir kadını Rihanna zannederek fotoğraf çektirmek istedi. Ancak fotoğraf çektirmek için sıraya girenler kısa sürede gerçekle yüzleşti. Söz konusu şahsın Rihanna olmadığı kısa sürede anlaşılırken kadının Barbadoslu şarkıcıya ikizi kadar benzemesi dikkat çekti. İşte detaylar...

05.11.2021 23:40 - Son Güncelleme: 05.11.2021 23:41
İstanbul’da Rihanna heyecanı yaşandı! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler! Gerçek göründüğü gibi değilmiş meğer...

Karaköy'de bir mekânda Rihanna heyecanı yaşandı. Barbadoslu şarkıcıya ikizi kadar benzeyen kadın mekandakilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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İstanbul’da Rihanna heyecanı yaşandı! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler! Gerçek göründüğü gibi değilmiş meğer...

Elinin üzerinde de Rihanna'nın dövmesinden bulunan kadın, gördüğü ilgiden memnundu.

İstanbul’da Rihanna heyecanı yaşandı! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler! Gerçek göründüğü gibi değilmiş meğer...

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!
Müşterilerin, genç kadını Rihanna zannederek fotoğraf çektirmek istedikleri anlar ise sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.

İstanbul’da Rihanna heyecanı yaşandı! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler! Gerçek göründüğü gibi değilmiş meğer...

Sosyal medya kullanıcıları, "Yalnız cidden aynısı", "Rihanna olmadığına ne kadar eminsiniz bence ta kendisi herkesi değilim diye kekliyor", "Çok benziyor" yorumlarında bulundu.

İstanbul’da Rihanna heyecanı yaşandı! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler! Gerçek göründüğü gibi değilmiş meğer...

İşte Rihanna ve ikizi kadar benzeyen genç kadın başta olmak üzere birbirlerine benzetilen ünlü isimler...

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