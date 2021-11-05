İstanbul’da Rihanna heyecanı yaşandı! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler! Gerçek göründüğü gibi değilmiş meğer...
İstanbul'da Rihanna heyecanı yaşandı! Fotoğraf çekinmek için sıraya girdiler! Karaköy'de bir mekanda Rihanna heyecanı yaşandı. Müşteriler, mekandaki bir kadını Rihanna zannederek fotoğraf çektirmek istedi. Ancak fotoğraf çektirmek için sıraya girenler kısa sürede gerçekle yüzleşti. Söz konusu şahsın Rihanna olmadığı kısa sürede anlaşılırken kadının Barbadoslu şarkıcıya ikizi kadar benzemesi dikkat çekti. İşte detaylar...
05.11.2021 23:40
- Son Güncelleme: 05.11.2021 23:41
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!
Müşterilerin, genç kadını Rihanna zannederek fotoğraf çektirmek istedikleri anlar ise sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, "Yalnız cidden aynısı", "Rihanna olmadığına ne kadar eminsiniz bence ta kendisi herkesi değilim diye kekliyor", "Çok benziyor" yorumlarında bulundu.
İşte Rihanna ve ikizi kadar benzeyen genç kadın başta olmak üzere birbirlerine benzetilen ünlü isimler...