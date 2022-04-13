İsmail YK hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı İbrahim Tatlıses’in konuğu olan İsmail YK meğer göründüğü gibi değilmiş...
İsmail YK hakkında şaşırtan gerçek! Asıl adı İsmail Yurtseven olan İsmail YK, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'a konuk olmasının üzerine gündeme geldi. Şappur Şuppur, Bombabomba.com, Bas Gaza, Haydi Bastır şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 1985 ve 1987 yıllarında "Yurtseven Kardeşler" adıyla iki amatör albüm çıkaran İsmail YK'nın özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "İsmail YK kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Daha genç görünüyor" yorumunda bulundu. İşte Alişan, Seda Sayan, Kibariye, Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste veren İsmail YK'nın yaşı...
13.04.2022 22:06 - Son Güncelleme: 13.04.2022 22:31
7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlayan İsmail YK, profesyonel müzik kariyerine asıl 1995 yılında adım attı. Şarkı ve söz yazarı olarak kariyerine devam eden ünlü şarkıcı, Alişan, Seda Sayan, Kibariye, Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste verdi.
İsmail YK, şimdi ise konuk olduğu İbo Show ile adından söz ettirdi. Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran İsmail YK'nın hayatı da merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, özellikle "İsmail YK kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü şarkıcının yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Daha genç görünüyor" yorumunda bulundu.