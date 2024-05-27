İsmail Kartal'ın 2 numarası Çağlar Söyüncü evleniyor! Düğüne Fenerbahçeli futbolcular da katılacak! İşte nişandan ilk görüntüler...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasına lider giren Galatasaray, beraberlik halinde bile şampiyonluğunu ilan edeceği maçta rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı ve şampiyon oldu. Fenerbahçe ise 99 puanla Süper Lig'i ikinci olarak tamamladı. Tüm bunların yanında Galatasaray'a attığı gol ile çok konuşulan Fenerbahçe'de 2 numaralı formanın sahibi Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz hafta Serra Pakdemir ile nişanlanmıştı. Ligin bitmesini bekleyen çiftin bugün Bodrum'da nikah masasına oturacağı öğrenildi. İşte çiftin nişan töreninden fotoğraflar...