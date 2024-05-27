İsmail Kartal'ın 2 numarası Çağlar Söyüncü evleniyor! Düğüne Fenerbahçeli futbolcular da katılacak! İşte nişandan ilk görüntüler...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasına lider giren Galatasaray, beraberlik halinde bile şampiyonluğunu ilan edeceği maçta rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı ve şampiyon oldu. Fenerbahçe ise 99 puanla Süper Lig'i ikinci olarak tamamladı. Tüm bunların yanında Galatasaray'a attığı gol ile çok konuşulan Fenerbahçe'de 2 numaralı formanın sahibi Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz hafta Serra Pakdemir ile nişanlanmıştı. Ligin bitmesini bekleyen çiftin bugün Bodrum'da nikah masasına oturacağı öğrenildi. İşte çiftin nişan töreninden fotoğraflar...
İsmail Kartal'ın 2 numarası Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, Galatasaray derbisinde attığı kritik golle takımına zaferi getirip şampiyonluk umutlarını bu haftaya taşımıştı.
Ancak Trendyol Süper Lig'in 38. haftasına lider giren Galatasaray, beraberlik halinde bile şampiyonluğunu ilan edeceği maçta rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı - kırmızılılar 102 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Fenerbahçe 99 puanla ligi ikinci tamamladı.
Söyüncü, mağlubiyet sonrası sosyal medya hesabından; "Fenerbahçe karakteriyle, duruşumuzdan taviz vermeden terimizin son damlasına kadar tek yürek olarak mücadelemizi sergiledik. Tüm takım arkadaşlarımla, hocalarımla ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla gurur duyuyorum. Bu sezon yaşadığımız her şey için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini paylaşmıştı.