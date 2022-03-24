Vav TV İzle
Haberler Magazin İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı oda ünlü! Duyan inanamadı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı oda ünlü! Duyan inanamadı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! Bir İstanbul Masalı, Ayla, Çocuk, Hükümsüz gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Şimdilerde Onur Tuna ile başrolü paylaşan Hacıoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. 2020'de yollarını ayırdığı Duygu Kaya Kumarki ile yaptığı evlilikten Yemin adında bir kızı olan Hacıoğlu'nun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi...

24.03.2022 17:14 - Son Güncelleme: 24.03.2022 17:14
İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı oda ünlü! Duyan inanamadı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Oyunculuğunun yanı sıra yaşadığı aşklarla da sık sık adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı oda ünlü! Duyan inanamadı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Hacıoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun özellikle ailesini merak etti.

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı oda ünlü! Duyan inanamadı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

2020'de yollarını ayırdığı Duygu Kaya Kumarki ile yaptığı evlilikten Yemin adında bir kızı olan Hacıoğlu'nun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı oda ünlü! Duyan inanamadı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Hacıoğlu ile kız kardeşi için "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumları yapıldı.

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı oda ünlü! Duyan inanamadı! Meğer hepimiz tanıyormuşuz...

İşte başta İsmail Hacıoğlu olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

SON DAKİKA