İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü bir oyuncuymuş İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin kim olduğunu gören...
Bir İstanbul Masalı, Ayla, Çocuk, Hükümsüz gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Şimdilerde Onur Tuna ile başrolü paylaşan Hacıoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. 2020'de yollarını ayırdığı Duygu Kaya Kumarki ile yaptığı evlilikten Yemin adında bir kızı olan şimdilerde oyuncu Aslıhan Gürbüz'le aşk yaşayan Hacıoğlu'nun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi...
02.03.2023 12:07 - Son Güncelleme: 02.03.2023 12:07