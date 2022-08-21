İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı o da çok ünlüymüş! Meğer Melike İpek Yalova’nın partneri...

2002 yılında Yönetmenliğini Ömer Kavur'un yaptığı senaryosunu Macit Koper ile Ömer Kavur'un hazırladığı "Karşılaşma" adlı Sinema filminde "Osman" karakterini canlandıran oyuncu, ardından Bir İstanbul Masalı, Ayla, Kabadayı, Anlat İstanbul, Koçum Benim, Mahkum gibi yapımlarda rol aldı.