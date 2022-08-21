İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı o da çok ünlüymüş! Meğer Melike İpek Yalova’nın partneri...
Bir İstanbul Masalı, Ayla, Kabadayı, Anlat İstanbul, Koçum Benim, Mahkum gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2016 yılında nikah masasına oturduğu Duygu Kumarki ile 2020'de boşanan İsmail Hacıoğlu, son günlerde meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süsledi. Attığı her adımla dikkat çeken ünlü oyuncu, şimdi ise ailesiyle çok konuşuldu. Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın şimdilerde Melike İpek Yalova ve Onur Tuna ile kamera karşısına geçen İsmail Hacıoğlu'nun kardeşi kimmiş...
21.08.2022 20:23 - Son Güncelleme: 21.08.2022 20:23
Oyunculuğa ilkokul 5'deyken piyeste oynayarak başlayan ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam eden İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanan İsmail Hacıoğlu, ilk yılında okuldan ayrıldı.
2016 yılında nikah masasına oturduğu Duygu Kumarki ile 2020'de boşanan İsmail Hacıoğlu, son günlerde meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süsledi.