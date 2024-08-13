İsmail Hacıoğlu’nun babası kendisinden ünlü çıktı! Meğer yıllarca onu izlemişiz! Duyanın ağzı açık kaldı!

Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Kabadayı, Ayla gibi yapımlarda rol alan İsmail Hacıoğlu, aşk hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. İlk evliliğini Vildan Atasever ile yapan oyuncu, 2016 senesinde kızının annesi Duygu Kaya'yla evlendi. 2020'de boşanan çift, geçen aylarda ilişkilerine bir şans daha verdi. Ancak ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla ilişkilerinin bittiğini açıkladı. Eski eşinin açıklamasıyla gündem olan Hacıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hacıoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun kendisinden de ünlü babası kim çıktı.