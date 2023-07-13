İsmail Hacıoğlu'nun babası kendisinden de ünlü çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Aslıhan Gürbüz ile ayrılan İsmail Hacıoğlu meğer...
2010-2015 yılları arasında Vildan Atasever'le evli kalan İsmail Hacıoğlu, 5 Şubat 2016 tarihinde Duygu Kumarki ile dünyaevine girdi. 2020'de evliliği biten oyuncu, son olarak gönlünü meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı. Ancak ünlü çiftin ilişkisi hüsranla bitti. Yollarını ayıran ikilinin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İsmail Hacıoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu hangi ünlü ismin oğluymuş...
13.07.2023 11:01 - Son Güncelleme: 13.07.2023 11:01
Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Ayla, Mahkum, Kesişme: İyi ki Varsın Eren gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
İsmail Hacıoğlu, son olarak gönlünü meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı. Ancak ünlü çiftin ilişkisi hüsranla bitti.
Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik haberi beklenen Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu çiftinden kötü haber geldi. Geçen yıl sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran oyuncu çift, ayrıldı.